吳怡農提雙語政策 主張廣設公辦民營學習中心

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（中央社記者陳俊華台北15日電）台北市第3選區立委補選民進黨參選人吳怡農今天提出雙語政策，主張以「公辦民營」方式廣設學習中心，提供平價、優質的兒童英語會話、電腦程式設計課程，費用至少要在市場價格的1/3以下。

吳怡農今天與民進黨發言人謝佩芬、連江縣黨部主委李問舉行「雙語政策、多語國家」政策發表記者會。

吳怡農表示，配合中央2030雙語政策，他主張廣設「學習中心」，希望一區有一中心，比如說台北市每區都有公辦民營的市民運動中心，希望效仿這種模式設置學習中心，提供平價、優質的英語會話及電腦程式設計課程。

吳怡農說，希望讓一般受薪家庭的兒童，也能在英語環境長大，縮短數位落差；同時也要爭取中央從下年度起到2030年編列專案補助，鼓勵各地方政府開辦學習中心。

吳怡農表示，2030雙語政策主要目標是提高民眾英語能力，但台灣是多族群、高度倚賴國際貿易的國家，長期希望擴大到各族群母語，以及與台灣經貿有密切往來國家的語言。

吳怡農說，他的成長過程有蠻長時間在國外，高中、大學都在美國就讀，也在香港從事金融業工作10年，親身經歷知道外語能力的重要；台灣要跟國際接軌，不管是經貿關係、政府工作、公民團體交流，外語能力是關鍵，有能力跟外國人用共同語言溝通，才是國際化第一步。

吳怡農表示，這工作要從小時候開始，學校已經做很多努力，但如何讓外語更加普及，不管家庭經濟背景如何，都能讓孩子接觸外語，這是可落實、可行的政策，希望中央到地方能有動力，促成更廣泛的外語學習環境。

吳怡農指出，就像民間有很多一對一私人教練的健身房，但也可選擇評價優質，一小時新台幣50元的運動中心。外語學習也一樣，不是所有家庭都能輕易負擔課後教育，對民間業者來說，租金是營運成本很大一部份，場地、環境政府由出，加上相對補助後，費用至少要在市場價格的1/3以下，對一般家庭是有很大吸引力的。

李問說，過去幾年他在地方黨部推動英語教學，在馬祖的4鄉5島針對小學生進行免費英語教學，主要是單字教學、觀光英語片語、繪本朗讀等，讓小朋友可以用英語介紹馬祖在地文化。

李問表示，除了在台北市適用外，也能在各縣市推動，可以縮短英語教學資源落差，並透過在地化學習，讓同儕學子互相鼓勵，讓學英文變成好玩的事。（編輯：郭無患）1111215