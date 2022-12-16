吳怡農指遭抹黑 王鴻薇：公共政見本就要被檢驗

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（中央社記者劉建邦台北16日電）國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇今天表示，公共政見本來就要被討論及檢驗，吳怡農提出政見也是，若討論政見就叫做抹黑，那吳怡農可能無法成為傾聽民意的立委。

王鴻薇日前確診，她今天透過群組回應媒體提問，針對民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農提到，對手陣營開記者會抹黑造謠，感受到全黨打一人，把他當成稻草人的看法。

王鴻薇對此回應，吳怡農認為他被當成稻草人或被抹黑，但他應有基本認知，所有公共政見本來都會被討論及檢驗，若吳怡農認為提出政見被檢驗就稱抹黑，他可能不清楚什麼是抹黑，對所有檢驗請用正面態度面對，並拿出具體作為。

王鴻薇說，吳怡農提出相關政見，仍有很多需討論的地方，像是雙語政見，吳怡農不太清楚台北市目前推動雙語教學的程度，看來跟台北不熟，若討論質疑公共政見就叫抹黑，請問這樣可成為傾聽民意及與人協調討論的立法委員嗎？

媒體詢問，前立委郭正亮提到吳怡農是一人打選戰的看法，王鴻薇指出，從吳怡農近期針對公共政見和相關論述時常反覆，顯示步調凌亂，她不清楚吳怡農競選團隊內部狀況，但從外部來看，相關論述和對公共政見的定調確實很混亂。

媒體問及，確診後目前狀況及是否有許多國民黨政治人物將幫忙協助拜票？王鴻薇表示，很多朋友知道她確診後，提供很多秘方，希望可減緩症狀，非常感謝，且黨內也有很多人願意當她的分身赴市場拜票，下週若她能順利出關，會立刻加入拜票行列。（編輯：李錫璋）1111216