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台北市立委補選財產申報 吳怡農另一半曝光

2022/12/16 16:20（12/16 16:41 更新）
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台北市第3選區立委補選3名參選人財產申報16日曝光，民進黨參選人吳怡農名下沒有不動產，存款新台幣4289萬餘元。（中央社檔案照片）
台北市第3選區立委補選3名參選人財產申報16日曝光，民進黨參選人吳怡農名下沒有不動產，存款新台幣4289萬餘元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北16日電）台北市第3選區立委補選3名參選人財產申報今天曝光，民進黨參選人吳怡農名下沒有不動產，存款新台幣4289萬餘元，配偶名也意外露出；國民黨參選人王鴻薇與配偶在雙北有3筆土地、5筆建物，存款255萬餘元。

台北市選委會今天公告第10屆立法委員台北市第3選舉區缺額補選候選人財產申報。

吳怡農與配偶顏采薇名下沒有不動產，有1輛本田Honda CRV、1輛三陽普通重機，並有現金7萬餘元，存款部分包含美金、新台幣，換算下來為4289萬667元；另外今年3月新增一筆資金周轉而來的債權1960萬元，並有2筆事業投資，約19萬餘元。

根據台北市選委會公布的財產申報資料，顏采薇79年次，與吳怡農相差10歲。吳怡農5日受訪時談到，他的太太是圈外人，兩人認識好幾年了，已經在今年10月登記結婚，但因選舉關係，還沒機會宴客。

王鴻薇與配偶陶允正有3筆土地、5筆建物分別在新北市林口區與台北市松山區，1輛LEXUS汽車、存款255萬餘元，1筆剩餘421萬餘元的房貸，以及包括台積電在內的41檔股票、基金或ETF，總價額約522萬元。

另外，無黨籍參選人蕭赫麟與配偶張嘉方名下有1筆建物位於南投縣南投市，無存款、保險或其他債務，雖有300萬元的事業投資，但公司停業中。（編輯：蘇志宗）1111216

#吳怡農
#王鴻薇
#顏采薇
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