吳怡農：沒有政見從何辯論 盼對手先提政見

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（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農今天說，如果沒有政見，要從哪裡開始辯論，希望對手王鴻薇第一步先提出政見；吳怡農說，兵役制度不需要做選舉操作，這是所有人共同挑戰。

吳怡農赴台北市濱江市場拜票，對於王鴻薇頻邀辯論，他說，選舉至今，對手只有謾罵抹黑，國民黨不斷人身攻擊，他不了解接受辯論要求的意義。

吳怡農說，他希望對議題有明確具體討論，所以25日舉辦頭家來發問，面對選民有問必答，比謾罵抹黑的辯論有意義；對於可能被質疑「怯戰」，他說，要有政見才有東西可以辯論，如果沒有政見，要從哪裡開始辯論，希望對手第一步先提出政見。

他也被質疑部分財產放在香港，吳怡農說，財產申報是公開的，無論存款、車子、房地產，最重要的是，這次選舉主軸應該是議題、政見主張。

媒體好奇，吳怡農的太太會不會出來幫忙拉票。吳怡農說，他尊重她的看法和想法；吳怡農說，太太請他代為感謝大家的關注，以後有時間、有機會一定會跟大家認識，這一切來得有點快，雖有心理準備，但還是沒預期會受到這麼大關注。

媒體詢問，兵役延長、府院遲未拍板。吳怡農說，他支持全面改革訓練內容，同時適度延長兵役，國家需要盡一切努力維護和平、保護生活方式，兵役制度不需要做選舉操作，這是所有人共同挑戰，一起面對、往前走，這是社會大眾期待。

至於兵役制度改革是否在12月底前公告，他說，行政部門政策公告時程不是一個立委參選人可以決定的。

民進黨內有聲音認為應檢討「抗中保台」，吳怡農認為，更精準一點應該是「反共保台」，反共保台應該是全民共識，中國共產黨不只對台灣打壓，對周邊國家都造成越來越大軍事威脅，反對共產黨對國際社會打壓、反對共產黨對民主制度攻擊，是一致共識，保護台灣是共同目標，所以兵役制度改革這麼重要。

媒體追問，反共和抗中的差別；他說，大家反對的是中國共產黨的獨裁政權，支持中國人民追求自由民主的權利，最大共識是保護台灣，這是不分藍綠白，全台灣社會最大的公約數。

民進黨立委高嘉瑜以「一個人的武林」讚吳怡農正面選舉，吳怡農感謝高嘉瑜的支持鼓勵。

吳怡農說，這次是他在選舉，放大鏡是放他身上，他持續爭取選民認同支持，感謝所有協助。

他說，從里長、議員、甚至更高層，都希望大家鼓勵支持，地方宣講是議員幫忙舉辦，正副元首行程忙，但都有在協調安排。

對手酸他是「小英男孩」，吳怡農說，標籤口水沒意義，重要的是向選民報告立場、主張、政見，至今他沒聽到對手除了罵人之外有任何具體政見。（編輯：蘇志宗）1111218