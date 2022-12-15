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王鴻薇確診 暫停台北市立委補選拜票行程

2022/12/15 01:03
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（中央社記者劉建邦台北15日電）國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇辦公室今天凌晨發布新聞資料指出，王鴻薇確診，將暫停拜票行程，會以視訊方式繼續向選民懇託支持。

王鴻薇透過辦公室發布新聞資料表示，王鴻薇昨天傍晚覺得輕微咳嗽，加上今天要上節目，所以做快篩，結果出現最不願意看到的事，已連夜去急診室通報拿藥，爭取在最快時間復原，再恢復拜票行程。

王鴻薇指出，即日起暫停拜票行程，為爭取時間，會透過視訊方式繼續懇託，希望北松山和中山區的里長和朋友能原諒她暫時不能親自拜訪。

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王鴻薇說，這幾天密集走訪地方，受到熱情對待，如果和大家的接觸造成困擾，她深感不安，請大家原諒，因會大量接觸人群，所以每3至4天至少都會快篩，但仍出現最不願看到的事，這段時間，只要身體允許，會以直播方式和大家見面。

王鴻薇辦公室表示，接下來5天的拜會行程暫定由辦公室主任等人代出席，將視王鴻薇身體狀況，再以影片受訪或直播方式與大家互動。（編輯：陳正健）1111215

#王鴻薇
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#台北
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