吳怡農駁國民黨：票投民進黨 才不會有戰場

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民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農（左3）14日下午前往大直植福宮參拜，並向植福宮主委等幹部握手致意。圖左2為民進黨台北市議員當選人顏若芳。中央社記者裴禛攝 111年12月14日

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（中央社記者游凱翔台北14日電）民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農今天表示，國民黨提到「票投民進黨，青年會上戰場」，其實國家安全只有一個目標，那就是避免戰爭，確保和平也應是不分黨派目標，如果真要有口號，應該是「票投民進黨，才不會有戰場」。

吳怡農下午赴大直植福宮參拜，他會前受訪針對兵役議題表示，過去這一兩天，藍營有許多言論，提到「兵役制度檢討是選舉操作」、「國家安全挑戰是民進黨造成」、「票投民進黨，青年會上戰場」。

吳怡農指出，國家安全、國防建設只有一個目標，那就是避免戰爭、不會有戰場，如果真的要有一個口號，應該是「票投民進黨，才不會有戰場」。

吳怡農強調，唯有透過戰備、國防投資，才有機會嚇阻戰爭、確保和平，這應該是不分黨派共識及共同努力目標，不應該淪為選舉操作。他主張全面改革訓練內容及適度延長役期，這也是國防部的責任，並讓社會大眾知道政策方向，因為現在是團結一起面對國安挑戰的時刻，不需要無謂的口水。

另外，民進黨則在臉書發文指出，兵役延長與選舉操作無關，國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇卻說是選舉操作，令人遺憾。這不是選舉操作，這是國家安全的議題。

民進黨指出，面對中共軍事威脅，台灣更需要壯大軍事能量，為此，吳怡農負責任提出加強國家安全的政見，王鴻薇不僅無法提出相關回應，更用政治口水與謾罵迴避問題，這樣的候選人，難以令人信服。（編輯：楊凱翔）1111214

民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農（右3）14日赴大直植福宮參拜，與民進黨台北市議員當選人顏若芳（右2）一同拜訪植福宮主委等幹部，盼尋求支持。中央社記者裴禛攝 111年12月14日