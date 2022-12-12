質疑義務役延長否遲未公告 王鴻薇：勿選舉考量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北12日電）國軍義務役是否延長役期遲未公布，外界質疑是幫民進黨立委補選參選人吳怡農解套。競爭對手王鴻薇今天表示，政府應做通盤考量和檢討，不要充滿政治或選舉考量。

國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇中午接受「新聞不芹菜」節目主持人黃光芹專訪，媒體會後聯訪詢問，如何看國防部長邱國正研議將國軍義務役役期由現行「4個月」延長為「1年」，但民進黨政府卻遲無動作，由於吳怡農曾主張4個月役期不用改變，是否幫忙拖延解套？

王鴻薇表示，有關役期延長也是個大哉問，希望民進黨政府能做出通盤決定，現在看到國防部主張要做，但卻遲未宣布，是否有選舉考量？因自己身為一個母親，立場是認為應該要做通盤考量。

她指出，邱國正說這是他從軍40年以來的最危險時期，役期延長政策，不希望是將兩岸的緊張或可能爆發衝突，讓年輕人去承受所有的責任，包含國防部、府院都應做出通盤檢討，不要充滿政治或選舉考量。

媒體問到，如何看TVBS最新民調顯示王鴻薇領先吳怡農8%，且連中間選民部分也是大幅領先。王鴻薇認為，民調作為參考，在整個選舉過程中，自己仍是戒慎恐懼，會全力爭取大家的支持。

王鴻薇說，自己會繼續提出相關政見，且很多人都看到她長期從政、問政的表現，認為所提政見必須完整且可落實，還要能符合選民需求，這點相當重要。

媒體追問，如何看吳怡農提松機遷移政見遭綠營立委打臉，以及罔顧離島居民需求？王鴻薇表示，松機遷移牽涉範圍很大，包括交通、都市建設、國安、離島通勤和醫療後送，必須要通盤考量，若只是選舉時倉促提出，就會有如此的尷尬局面。

她說，過去有太多政治人物都提過松機遷移問題，自己也說要就此和吳怡農討論，但他卻用空洞、沒有建設性字眼回應，現在看來不分藍綠都對吳怡農所提議題有不同意見，建議吳怡農應和民進黨內部進行了解，也應和國防部了解一下、補課。

對於有里長指吳怡農說出松機當地居住正義被漠視40年的心聲，媒體詢問看法？王鴻薇表示，自己從小就住在松機附近，也在當地就讀，完全能理解附近居民對松機限建、限高爭議，且這幾十年來都有政治人物提出遷移政見，但20年來都是選後不聞不問。

王鴻薇說，自己會繼續傾聽當地居民意見，若要落實一定要有相關辦法，重申「千萬不要在選舉高談闊論、選後不聞不問」，這個是最要不得。（編輯：張銘坤）1111212