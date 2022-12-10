進王鴻薇地盤會里長 吳怡農：民生社區是我長大地方

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（中央社記者賴于榛台北10日電）民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農今天下午拜會松山區東榮里、介壽里里長，被視為走進對手王鴻薇地盤；吳怡農表示，民生社區是他長大的地方，拜會是請益如何加強與選民溝通，並就松機遷移交換意見。

對於王鴻薇被指常上中國央視專門談統戰的節目「海峽兩岸」，吳怡農上午指出，無論是議員或立委，身為民代出現在國際媒體，都要盡量為台灣發聲、讓台灣發光爭取世界支持，而非在國際媒體貶低台灣。

國民黨台北市第3選區（中山、北松山）立委補選參選人王鴻薇的議員選區在松山區、信義區，吳怡農下午拜會松山區東榮里里長鄭玉梅、介壽里里長蔡錦文，引起關注。

吳怡農正式拜會前與兩位里長一起受訪，他表示，民生社區是他長大的地方，更因為鄭玉梅里長是他小學同學的母親，都以「謝媽」稱呼里長，加上前次立委選舉也是這區，本就常回來跟里長問候，這次非常開心回到民生社區。

吳怡農說，補選時間只剩短短4週，因此將向里長請益如何加強與選民面對面溝通國防安全、社會韌性、城市競爭力等議題，亦會向里長報告松山機場遷移的主張。

他表示，松山機場遷移是幾十年來松山區、中山區市民的期待，很多人很開心此議題再被提出；時機到了，大家都看到2030年桃園機場第3跑道將完成，有本錢、有條件來談松機遷移。

對於王鴻薇今天質疑吳怡農不知道松機是軍民兩用機場一事，吳怡農說，相信王鴻薇也知道，松指部主要任務是行政專機起降，而公共政策的決策一定有取捨，他是考量各種因素後，認為松機遷移符合最多民眾的利益才會提出。

吳怡農也反問王鴻薇，究竟有無探詢過松山區與中山區居民，想要松機遷移的聲音。

被問及松機遷移主張是否曾與國防部溝通，吳怡農說，松機遷移需要長期規劃，未來須由交通部、國防部與地方政府，合作討論從現在起到2030年的相關規劃。

對於吳怡農遷移松機的主張，鄭玉梅說，里長是為地方服務的志工，無法代替松山區居民發言，且遷建議題很大，需要學者專家、跨部會、跨單位討論，她也無法回答，但尊重大家意見。

媒體問及王鴻薇是否常來拜會，鄭玉梅說，她當里長20年，大家都是好朋友，王鴻薇在這邊也有民意基礎，而吳怡農是她兒子的小學同學，來拜會當然會接受，「好的人才我們都接受，要來拜會都敞開大門」。

吳怡農透露，選戰時間不多，需要大家分工，黨中央昨天已邀請台北市黨部、台北市議員辦公室與黨中央幹部等與競總幹部開會，把未來街頭演講、拜票的規劃都安排好，盼能爭取觸及更多選民。（編輯：林克倫）1111210