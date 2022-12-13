吳怡農：適度延長義務役 全面改革訓練內容

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（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農今天發表「和平是我們的使命」強化國家安全的政見。他主張，全面改革訓練內容、適度延長義務役；建立「國土防衛部隊」；全面推廣「災害應變」訓練。

吳怡農今天召開記者會表示，中國軍事威脅已引起周遭國家警惕，台灣首當其衝。他支持全面改革訓練內容、同時適度延長義務役。

吳怡農說，「壯闊台灣」每一年都會針對兵役制度進行民調，最近的一次是在今年8月份，有高達近8成的受訪者表示支持延長役期至6個月到1年，顯示這在台灣社會是不分黨派有高度的共識，同時也是他的主張。

吳怡農表示，過去3年，安全環境有極大變化，中國軍事威脅，不只是台灣的顧慮，也引起周遭國家警惕，要全面改革訓練內容，同時適度延長兵役，才能符合社會期待。

吳怡農並主張建立「國土防衛部隊」，推廣「災害應變」訓練。「國土防衛部隊」戰時負責城鎮防衛作戰，平時支援災害搶救，讓正規作戰部隊任務單純化、專業化，讓國防資源的運用更有效率，最終招募人數目標，希望能和警消一比一搭配，約8萬到10萬人。

他指出，理想的兵役制度與相關的支援體系，共有三大塊，第一塊是總數約18萬全募兵的正規作戰部隊，與退伍後定期接受教召的後備軍人；第二塊是「國土防衛部隊」；第三塊是民間災害應變的準備。

吳怡農認為，台灣身為美、日重要的盟友，要儘快參考美日的架構，修正台灣的國家安全政策指導體系。

媒體關注有評論認為民進黨九合一敗選，與國民黨訴求「票投民進黨 青年上戰場」有關，吳怡農提出此政見，是否擔心選票流失。他回應，喊「票投民進黨 青年上戰場」，或「票投國民黨 台灣變香港」，這些都沒有意義，這時候需要找到方式、找到共識，至少針對國家安全需要團結一心。

他說，現在有別於2年前、5年前、10年前，面對國家安全威脅嚴峻，守護台灣國家安全，要找到方式團結起來。（編輯：郭無患）1111213