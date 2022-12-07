傳月底前公布兵役延長為1年 府：國防部仍評估中

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國軍義務役役期是否由現行的「4個月」延長為「1年」，總統府發言人張惇涵表示，國防部仍就各方意見進行評估中，目前沒有確定時程的規劃與定案。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北7日電）國軍義務役役期是否由現行的「4個月」延長為「1年」，總統府發言人張惇涵今天表示，關於義務役疫期，國防部仍就各方意見進行評估中，跨部會也仍在進行縝密研議，目前沒有確定時程的規劃與定案。

國防部長邱國正今天在立法院受訪表示，義務役役期延長方案仍將維持計畫在今年底前正式公布，因為如果拖到明年才公布，實施日期又要往後延一年。

媒體關切義務役役期議題，張惇涵晚間表示，提升現有戰力、強化國家整體防衛能力，是確保國家的安全與利益的重要考量。

他並說，關於義務役役期，國防部仍就各方意見進行評估中，跨部會也仍在進行縝密研議，目前沒有確定時程的規劃與定案。（編輯：蘇龍麒）1111207