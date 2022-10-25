國防部：義務役役期若延長 朝月薪1.5萬元研議

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國防部發言人孫立方25日表示，曾討論義務役男薪資調為1.5萬元的方案，若兵役延長政策確認，國防部基本上配合相關部會意見。圖為特戰人員宜蘭行軍。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北25日電）國防部發言人孫立方今天說，義務役役期延長還在研議中，需由行政院綜合相關部會意見縝密規劃；薪餉部分，相關單位提議每月新台幣1.5萬元，若兵役延長政策確認，國防部基本上配合相關部會意見。

現行義務役士兵每月薪資約6500元，國防部長邱國正昨天在立法院答詢時表示，上週才開過跨部會會議，曾討論義務役男薪資調為1.5萬元的方案，國防部態度是「大家能夠接受、我們也接受」。

國防部上午舉行例行記者會，孫立方表示，義務役役期延長工作，還在研議過程中，需要透過行政院的高度，綜合相關部會意見來縝密規劃。

孫立方說，薪餉待遇部分，依相關單位提議，以1萬5000元作為生活費，如果在兵役延長政策確認情況下，國防部基本上配合相關部會意見。（編輯：謝佳珍）1111025