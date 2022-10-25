更多編輯台推薦新聞：
確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍
運動

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍

蘇納克二度叩關成英國首相 前高盛分析師肩負救經濟重任
國際

蘇納克二度叩關成英國首相 前高盛分析師肩負救經濟重任

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救
國際

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
義務役延長
新聞專題
義務役延長1/29
首頁 / 政治

國防部：義務役役期若延長 朝月薪1.5萬元研議

2022/10/25 11:41（10/25 12:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國防部發言人孫立方25日表示，曾討論義務役男薪資調為1.5萬元的方案，若兵役延長政策確認，國防部基本上配合相關部會意見。圖為特戰人員宜蘭行軍。（中央社檔案照片）
國防部發言人孫立方25日表示，曾討論義務役男薪資調為1.5萬元的方案，若兵役延長政策確認，國防部基本上配合相關部會意見。圖為特戰人員宜蘭行軍。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北25日電）國防部發言人孫立方今天說，義務役役期延長還在研議中，需由行政院綜合相關部會意見縝密規劃；薪餉部分，相關單位提議每月新台幣1.5萬元，若兵役延長政策確認，國防部基本上配合相關部會意見。

現行義務役士兵每月薪資約6500元，國防部長邱國正昨天在立法院答詢時表示，上週才開過跨部會會議，曾討論義務役男薪資調為1.5萬元的方案，國防部態度是「大家能夠接受、我們也接受」。

國防部上午舉行例行記者會，孫立方表示，義務役役期延長工作，還在研議過程中，需要透過行政院的高度，綜合相關部會意見來縝密規劃。

孫立方說，薪餉待遇部分，依相關單位提議，以1萬5000元作為生活費，如果在兵役延長政策確認情況下，國防部基本上配合相關部會意見。（編輯：謝佳珍）1111025

延伸閱讀
義務役月薪1.5萬元 邱國正：大家接受國防部也接受義務役薪資採最低生活費1.5萬？朱澤民：可接受邱國正：若恢復一年義務役 當兵4個月役男不需再補8個月國防部：兵役制度調整未定案 初步規劃無補役期問題
孫立方
感謝國軍辛勞 退輔會農場推崇軍專案因應中共20大後情勢 國防部：知敵明敵帶著敵情練兵
邱國正
朝野關切對美軍購延宕 邱國正：壓力大、層峰很幫忙關指部4士兵營區自拍上傳抖音 國防部：全數汰除
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
傳95年次役男服一年義務役 邱國正：從未講數字