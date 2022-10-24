義務役月薪1.5萬元 邱國正：大家接受國防部也接受

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國防部長邱國正24日在立法院答詢時對兩岸目前的軍事情勢表示，「不但嚴峻，稍微處理不慎，事態會很嚴重」。圖為邱國正看著手腕上手錶注意時間。中央社記者王飛華攝 111年10月24日

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（中央社記者黃雅詩台北24日電）針對義務役期從4個月延長到1年，國防部長邱國正今天在立法院答詢時表示，上週才開過跨部會會議，曾討論義務役男薪資調為新台幣1.5萬元的方案，國防部態度是「大家能夠接受、我們也接受」。

現行義務役士兵薪資約6500元，信傳媒日前報導，軍方原盼以最低工資為基準，將義務役薪資拉到2.5萬元，但行政院有不同意見，擬以最低生活費1.5萬元為標準。行政院主計長朱澤民20日在立院答詢時表示，可接受將義務役薪資調高至1.5萬元。

立法院外交及國防委員會今天邀請邱國正報告「國軍軍事投資建案執行概況」並備質詢。國民黨立委洪孟楷質詢時，關切政府規劃將義務役期延長到1年的規劃案，目前討論進度及行政院負責政委。

邱國正答詢指出，國防方面是由政務委員羅秉成負責召集跨部會協調，未必定期開會，有需要就經常開會，「我上週也去過」。他強調，目前跨部會研議協調非常順暢，對於役期延長為一年，他不去談支持或反對的主張，但各方都提出很多意見。

洪孟楷詢問，跨部會會議中是否曾討論將義務役月薪參照最低生活費調至約1.5萬元。邱國正表示，這是可以思考的，內部有討論過。

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洪孟楷追問國防部是否較希望薪資調到2.5萬元？邱國正表示，觀點各有立場，但從另一角度看，部隊內吃用、衣服都是國家給的，健保也是國家付的，這是否都該算在裡面。

邱國正表示，國防部態度就是「大家能夠接受、我們也接受」，國防部當然會積極替士兵發聲爭取，但數據算法各有不同，主計總處講的是鈔票發多少，國防部講的是其他配套吃住都要計算，等役期延長的方案正式出來，一定也會公布薪資調整等消息，目前仍在跨部會溝通中。（編輯：蘇志宗）1111024