更多編輯台推薦新聞：
美國錢幣首見亞洲臉孔 紀念華裔女星黃柳霜
國際

美國錢幣首見亞洲臉孔 紀念華裔女星黃柳霜

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

義務役薪資採最低生活費1.5萬？朱澤民：可接受

2022/10/20 16:43（10/20 16:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為受訓中的新兵。（中央社檔案照片）
圖為受訓中的新兵。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北20日電）國防部擬公告兵役期延長為1年，也有意檢討義務役薪資。立委關切主計總處對於調升薪資態度為何，是否贊同以最低生活費新台幣1.5萬元為基準，主計長朱澤民今天表態「可以接受」。

國防部擬於年底公告兵役期延為1年，國防部長邱國正日前表示，在役期研討當中，薪資也是檢討範疇之一，「一定會調整、會合理」。

朱澤民今天赴立法院財委會進行業務報告，國民黨立委洪孟楷質詢時指出，據了解，國防部討論此議題時，希望比照基本工資2.5萬元，但行政院與主計總處認為義務役是義務性質，基本工資會有勞僱關係，後來討論方向傳出以最低生活費平均1.5萬元為標準，想知道主計總處對此議題態度為何。

朱澤民表示，義務役薪資調整必須考慮兩件事，一是義務役不屬於受僱關係，二是須考量志願役與義務役的薪資差距，如果差距太小，對志願役不公平，不過基本上，他尊重國防部意見。

洪孟楷追問，主計總處不支持基本工資，那是否支持以最低生活費為標準，朱澤民回答「我們可以接受這種概念」。

不過朱澤民強調，此案還沒有送到行政院，只是在討論階段；他尊重國防部規劃，如果通過的話，主計總處會尊重並籌編費用，「該有多少我一定會給他」。

朱澤民推算，現行義務役薪資6000多元，以最低生活費為標準調高後，每人約增加1萬元，再加上政府要負擔健保、伙食，等於每人每月要2萬元，估計第1年人數不會很多、經費將增加20億元。

朱澤民也補充韓國案例，他表示，韓國基本工資約台灣2倍，但義務役軍人薪資僅約新台幣1萬多元。（編輯：黃國倫）1111020

延伸閱讀
義務役二兵月薪僅6510元 邱國正允諾研議檢討
朱澤民
經濟成長難守3.5%？朱澤民：2因素致出口不如預期台灣人均GDP超越日韓？ 主計長朱澤民：應該可以
洪孟楷
國民黨將連5週開行動中常會 首站到基隆拉抬選情國民黨電商中心上線 販售競選募款小物
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族