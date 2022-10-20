義務役薪資採最低生活費1.5萬？朱澤民：可接受

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）國防部擬公告兵役期延長為1年，也有意檢討義務役薪資。立委關切主計總處對於調升薪資態度為何，是否贊同以最低生活費新台幣1.5萬元為基準，主計長朱澤民今天表態「可以接受」。

國防部擬於年底公告兵役期延為1年，國防部長邱國正日前表示，在役期研討當中，薪資也是檢討範疇之一，「一定會調整、會合理」。

朱澤民今天赴立法院財委會進行業務報告，國民黨立委洪孟楷質詢時指出，據了解，國防部討論此議題時，希望比照基本工資2.5萬元，但行政院與主計總處認為義務役是義務性質，基本工資會有勞僱關係，後來討論方向傳出以最低生活費平均1.5萬元為標準，想知道主計總處對此議題態度為何。

朱澤民表示，義務役薪資調整必須考慮兩件事，一是義務役不屬於受僱關係，二是須考量志願役與義務役的薪資差距，如果差距太小，對志願役不公平，不過基本上，他尊重國防部意見。

洪孟楷追問，主計總處不支持基本工資，那是否支持以最低生活費為標準，朱澤民回答「我們可以接受這種概念」。

不過朱澤民強調，此案還沒有送到行政院，只是在討論階段；他尊重國防部規劃，如果通過的話，主計總處會尊重並籌編費用，「該有多少我一定會給他」。

朱澤民推算，現行義務役薪資6000多元，以最低生活費為標準調高後，每人約增加1萬元，再加上政府要負擔健保、伙食，等於每人每月要2萬元，估計第1年人數不會很多、經費將增加20億元。

朱澤民也補充韓國案例，他表示，韓國基本工資約台灣2倍，但義務役軍人薪資僅約新台幣1萬多元。（編輯：黃國倫）1111020