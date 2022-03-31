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義務役延長
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義務役延長1/20

義務役二兵月薪僅6510元 邱國正允諾研議檢討

2022/3/31 12:17（3/31 12:42 更新）
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針對義務役薪資是否有調增可能性一事，國防部長邱國正表示，將予以研議與檢討。圖為受訓中的新兵。（中央社檔案照片）
針對義務役薪資是否有調增可能性一事，國防部長邱國正表示，將予以研議與檢討。圖為受訓中的新兵。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北31日電）民進黨立委王定宇今天質詢，義務役二兵月薪6510元，基本薪資從過去到現在沒什麼調整，但國防部已調整教召受召人薪資。義務役薪資是否有調增可能性。國防部長邱國正答詢，將予以研議與檢討。

立法院外交及國防委員會上午審查「後備軍人召集優待條例草案」，邱國正列席並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢，目前為期4個月軍事訓練役二兵月薪新台幣6510元，義務役基本薪資「從我當兵到現在沒什麼改變」。

王定宇說，國防部今年為教育召集的義務役後備軍人增加薪資，士兵階級日薪調增至1050元（軍官1350元、士官1200元、士兵1050元），比過往（軍官900元、士官800元、士兵700元）增加不少，他關切義務役月薪有無調高的可能。邱國正對此承諾，將檢討研議。（編輯：郭無患）1110331

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