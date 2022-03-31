邱國正：義務役期若確定延長將有過渡期 不會一刀劃定

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社會關注義務役期延長議題，國防部長邱國正（前）31日表示，如果役期延長，一定會有過渡期，因此不會一刀切，會將有關役期延長議題的相關意見納入，整理完畢後適切對外說明。中央社記者張皓安攝 111年3月31日

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（中央社記者游凱翔台北31日電）社會關注義務役期延長議題，國防部長邱國正今天說，他體諒不少家長、年輕人感到著急，也對造成這個現象表示歉意；但他強調，如果役期延長，一定會有過渡期，不會一刀切，「早一天入伍役期4個月，晚一天就成為1年」。

立法院外交及國防委員會上午審查「後備軍人召集優待條例草案」，邱國正列席備詢。

有專家學者關切，現行4個月軍事訓練役如果延長到1年，是否會影響志願役戰力。邱國正會前接受訪問指出，目前延長役期尚未有定論，他很感激這些專家的建議，也會納入考慮，但戰力是比較出來的，並非軍事訓練役就沒有戰力，只是當然不能與志願役相比。

邱國正並表示，不少家長、年輕人對役期延長議題都很著急，他對這些想法都能諒解，也要致歉並非刻意造成這個現象；民國102年義務役從1年改為4個月的軍事訓練役後，有很長一段過渡期軍中同時存在這兩種役期，「因此不會一刀切，早一天入伍是4個月、晚一天就成為1年」，他肯定不會有這種狀況發生。

他強調，會將有關役期延長議題的相關意見納入，整理完畢後適切對外說明。

邱國正28日前往視導部隊行軍訓練，媒體詢問是否遇到日前寫信向總統蔡英文陳情、也參與當天行軍訓練的1名志願役特戰兵。邱國正說，部隊幹部提到這名官兵也參與訓練，但他視導的對象是全體官兵，沒有刻意找這名特戰兵，並特別要求部隊幹部別去責怪他。（編輯：郭無患）1110331