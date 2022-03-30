華爾街日報：烏克蘭抗俄啟示 台灣思考延長役期

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（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）華爾街日報報導，俄羅斯入侵烏克蘭促使台灣重新思考遭共軍侵略時要如何自衛，是否延長現行4個月的役期引起多方討論。美方專家認為台灣有必要擴軍，以利嚇阻北京。

報導寫道，近年台海局勢趨於緊繃，台灣早已設法提升防衛能力，開打一個多月的俄烏戰爭為此增添動能。其中一項潛在轉變是延長役男接受4個月軍事訓練的役期。

國防部長邱國正23日在立法院說，未來如果發生戰爭，4個月軍事訓練役是不夠的；國防部已編成專案小組研議是否延長役期，預定今年提出報告。

最新民意調查顯示，7成以上台灣受訪成年人支持延長役期的構想。總統府發言人張惇涵25日表示，國防部正在評估各方關於義務役役期的意見。

報導提到，近幾週，立法院會議與電視談話節目著重討論台灣強化國防的可能步驟，許多話題圍繞烏克蘭運用、戰略家偏好的游擊戰術和武器，這些有助規模較小的軍隊面對強國時不致寡不敵眾。

台灣軍事高層向來偏好投資戰鬥機、坦克、艦艇等價格高昂的裝備，多名駐華府分析家警告，這些武器可能在更強大的軍隊入侵時遭迅速摧毀。

多名立法委員與防衛專家思考的構想之一是儲備烏克蘭用來抵禦俄軍入侵的攻擊型無人機。

立法院外交及國防委員會3月通過建議加強防空戰訓練的動議，其中可能涉及標槍（Javelin）反坦克飛彈、刺針（Stinger）防空飛彈等烏克蘭軍方使用的可攜式武器。

提出這項動議的立法委員王定宇說，仔細觀察烏克蘭巷戰可發現，單兵所持反坦克與防空裝備在嚇阻方面發揮重大作用。此外，王定宇主張迅速交付美方2020年同意售台但台灣尚未訂購的4架MQ-9死神（Reaper）武裝無人機。

一名中華民國國軍官員說，預期這批無人機將在2025年前服役。

部分安全專家指出，烏克蘭在俄烏戰爭中迅速消耗可攜式武器，必須仰賴美國與其他國家經由陸路補給，這項經驗凸顯儲備武器的重要性。台海爆發衝突時提供台灣更多武器更具挑戰性，主要在於台灣是個海島。

曾任美國政府軍事顧問的簡以榮（Ivan Kanapathy）說，台海衝突時補給台灣是難度高很多的任務，可能很長一段時間都無法實現。

報導寫道，沒有跡象顯示台海開戰在即，但北京誓言實現兩岸統一，就算動武也在所不惜。中華民國國軍多年來士氣低落且歷經多次事故，討論中的強化防衛做法仍遠不及美國等地部分專家認為台灣強化軍備需要的重大變革。

華府智庫2049計畫研究所（Project 2049 Institute）資深主任易思安（Ian Easton）說，縮減數十年的國軍員額需要擴增，「他們在北京眼中必須夠嚇人才行」。（編輯：馮昭）1110330