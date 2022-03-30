專家：義務役若恢復一年役期 應防衝擊常備部隊戰力

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（中央社記者陳俊華台北30日電）義務役役期是否延長引發各界關注。國家政策研究基金會副研究員揭仲今天說，國家資源有限，若恢復1年役期，不能忽略是否會對常備部隊戰力造成影響。

台北論壇基金會今天邀國家政策研究基金會副研究員、淡江大學戰略所兼任助理教授揭仲以「國軍對抗共軍犯台的能力與挑戰」為題，進行講座。

近期因烏俄戰爭，引發國內是否要延長義務役役期，以及新制教育召集是否能有效提升後備戰力等討論。

揭仲說，常備部隊因少子化將產生大量缺額，110年新生兒約15萬人，男女各半的話約是7萬多人，18年後這7萬名男性有些人可能不適合當兵；如果國軍要維持現在的規模，等於每3個適合服役的男子，就有1個要志願從軍。

揭仲表示，在預算限制下，如果不擴充國軍員額，會導致志願役士兵大量減少，會影響常備部隊的戰力；如果不顧一切推1年期義務役，將導致常備部隊「義務役化」，回到幾年前國軍常備部隊都是由義務役組成的情況。

至於教召新制，揭仲表示，國防部現在的做法算是進步，戰鬥訓練時間拉長，且嘗試把教召部隊拉到戰時動員可能的戰術位置執行訓練；但還能進一步精進，例如軍事訓練役男入伍後，分配到未來動員單位，如灘岸打擊部隊、重要目標防護部隊等。

揭仲說，軍事訓練役男役期短，在有限時間內，只能針對未來要擔負的任務集中訓練，不可能培養出能在海灘作戰、又能在城鎮作戰，未來就是要守備固定地點、拘束共軍攻擊部隊，替常備部隊創造打擊機會。教召動員制度應把任務、訓練分流化，會讓軍事訓練役、教召效果更好。（編輯：黃國倫）1110330