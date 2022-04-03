台灣無人機戰術／騰雲二代國造無人機 完成一階研發測評

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由國家中山科學研究院研製的騰雲二代機，於民國108年在台北國防工業展中首度亮相，其性能相較一代機均有提升，已在111年3月中旬通過第一階段研發測評。（資料照）中央社記者游凱翔攝 111年4月3日

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（中央社記者游凱翔台北3日電）無人機在俄烏戰爭屢建戰功，外界關注台灣軍用無人機研發能量。軍方透露，由中科院研製的大型騰雲二代無人機，已於3月中旬完成第一階段研發測評，項目包括以衛星導控自動起降、長時滯空等。

無論軍用、民用無人機均在這次俄烏戰場立下功勞，台灣面臨中共文攻武嚇，早已急起直追發展無人機技術，包括由國家中山科學研究院研製的小型紅雀、中型銳鳶、大型騰雲等無人機，甚至軍備局也以四軸、多軸無人機為基礎，進行改裝掛載步槍、榴彈砲。

其中，由中科院自行研發的騰雲，目前尚未量產。至於仍在測試的二代機，軍方日前透露，由於一代舊型機不符軍方需求，未正式撥交空軍；相較一代機，二代機已換裝新式發動機，其構型、系統均重新設計。

由國家中山科學研究院研製的騰雲二代機，於民國108年在台北國防工業展中首度亮相，其性能相較一代機均有提升，已在111年3月中旬通過第一階段研發測評。（資料照）中央社記者游凱翔攝 111年4月3日

騰雲二代機於民國108年在台北國防工業展首度亮相，據中科院公開資料，二代機能飛得更高、長滯空與多酬載能力，且機體加大、翼長增加，推力也增加數倍，並強化飛控與電力系統；另外，還具備多機操控、聯網導控與即時影像傳輸等功能，可在日夜間情蒐、監視、偵察與環境研究。

國防部官員告訴中央社記者，去年2月一架舊型騰雲機墜毀，因此全盤檢討飛控系統安全，並申請展延2年，預計112年完成；目前最新進度，已在3月中旬完成第一階段研發測評，並以衛星導控測試自動起降、近24小時的長時間滯空等項目。

至於第2階段的研發測評，官員表示，時間點預計在5月底、6月初，至於測試項目不便對外透露。

國軍裝備研發流程初步分5大階段，分別是：概念展示、工程發展階段、研發測評（未到軍種）、作戰測評（軍種）、量產；其中工程發展階段會視情況與概念展示合併。（編輯：林克倫）1110403