烏克蘭善用無人機抗俄 日本將研究運用攻擊機種

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（中央社東京31日綜合外電報導）烏克蘭利用無人機對抗俄羅斯侵略屢建戰功，例如使用土耳其製TB2無人機攻擊俄軍地對空飛彈等。日本防衛省有鑑於此，將正式研議運用攻擊型無人機。

日本產經新聞報導，烏克蘭軍從俄羅斯入侵第3天左右開始，運用土耳其製的拜拉克塔TB2攻擊無人機（Bayraktar TB2）襲擊俄軍的地對空飛彈，並在俄軍補給路線上破壞運輸車等，成功拖延俄軍前進。

烏克蘭也募集民間無人機活用於情報戰，如拍下俄羅斯在烏克蘭造成的損害，將畫面公布在網路上以尋求各國援助等。

此外，能夠癱瘓無人機的電子戰機器也展示出重要性。俄軍曾企圖以無人機破壞烏克蘭軍的無人機基地，但烏克蘭反以電子戰機器進行電波干擾，阻止俄軍掌握無人機主要活動的地面1公里內低空域制空權。

日本自衛隊也很關注無人機，陸上自衛隊首長、陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）吉田圭秀本月17日曾表示：「使用大量便宜的無人機進行集體偵查與攻擊，毫無疑問是有效的軍事手段。」

不過，目前自衛隊僅引進用於因應災害和掌握戰況的小型無人機，尺寸約1到2公尺長；可長距離飛行的大型機種則從今年3月才開始在航空自衛隊三澤基地配備3架偵查型無人機。

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防衛省在2022年度（2022年4月到2023年3月的會計年度）將正式研議運用攻擊型無人機，在年度預算中編列3000萬日圓經費，用於調查小型攻擊無人機的有效性與各國機種，但還處於研究運用方式的階段。

報導指出，日本對於使用無人機攻擊敵方無人機，仍在討論是否違反日本「專守防衛」的基本原則，即遭受對方攻擊後才開始回擊的方針。日本政府預定今年修訂國家安全保障戰略（NSS），似乎有必要為無人機做出明確定位。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1110331