台灣無人機戰術／無人機如幽靈奇襲戰場 將領：台灣應發展反制措施

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無人機應用於俄烏戰役成果斐然，圖為拜拉克塔無人機（Bayraktar TB2，土耳其製無人機）。（圖取自烏克蘭國防部網頁mil.gov.ua）

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（中央社記者游凱翔台北3日電）無人機應用於俄烏戰役成果斐然，專家與軍方人士分析，無人機就如幽靈飄浮在高空並伺機攻擊，加上雷達截面積小與噪音低，若採群蜂戰術，各國仍無法有效反制，台灣研發技術之餘更應發展反制措施。

此次烏克蘭與俄羅斯戰役，除烏克蘭軍方、人民展現強大抗敵意志重創進犯俄軍外，2014年成立、由專業及業餘無人機玩家組成的Aerorozvidka（空中偵察）先鋒部隊，更透過TB2（Bayraktar TB2，土耳其製無人機）、PD-1等無人機進行偵查與攻擊。

長期研究各國無人機發展的國防安全研究院學者許智翔接受中央社記者訪問認為，無人機在俄烏戰爭的戰術應用並未產生巨大變化，只是因為網路傳遞，更容易讓成果顯現在世人眼前。

許智翔指出，無人機有大、小等機型，例如烏克蘭使用的TB2具有良好的情監偵能力，可成功捕捉俄羅斯地面部隊並進行獵殺；這類無人機最大優勢在於，若要對抗它必須具備很完整的多層次防空及良好電戰能力，只要某個地方有缺陷、就易遭無人機滲透。

許智翔舉例，網路上有俄軍9K37 Buk山毛櫸防空飛彈遭TB2獵殺影片，而Buk本身是中短程防空飛彈，因此旁邊必須搭配肩射型防空飛彈的士兵作保護，但Buk卻遭TB2擊毀，顯見俄軍推進時的防空能力不夠完整。

在戰爭時期，即便擁有再精良武器，仍需透過暢通的指管能力才有辦法發揮戰力。許智翔推測，烏克蘭在戰爭前有特別強化無人機指揮管制系統，儘管目前無證據，但美國太空探索科技公司（SpaceX）馬斯克提供的（Starlink）衛星寬頻服務，應有助烏克蘭軍方維持指管。

無人機強大奇襲能力廣為外界討論，但更重要的是如何具備防範能力，特別是如何應對例如好萊塢電影「全面攻占3：天使救援」中，反派以蜂群無人機襲擊美國總統的反制能力。

「台灣發展無人機、更應反制無人機」，國防部將領告訴中央社記者，飛彈無法滯空數十小時，難以取代無人機優勢，從俄烏戰爭可看見，無人機如幽靈般飄浮在高空並伺機攻擊。

這位將領指出，但這就像把雙面刃，無人機具備奇襲能力，加上雷達截面積小、噪音低，也成為最難偵測與干擾的武器；目前全球沒有一個國家能全面反制，頂多使用雷射、電磁等方式局部干擾，尚無法有效應對群蜂戰術。

經緯航太董事長羅正方表示，雙亞（亞美尼亞與亞塞拜然）戰爭、葉門攻打阿拉伯後，無人機的奇襲、局部空優效果被強國更加重視，台灣擁有眾多科技領先項目、絕非無人機小國，只差在有效整合。

羅正方認為，整合過程涉及軍方建軍思維，政府也應撥出足夠預算發展無人系統，特別是共軍目前在南海部署許多無人機，如何掌握外島狀態，軍方絕不可忽視。

針對網傳中共將老舊戰機改裝成無人機。軍方人士告訴中央社記者，中共確實有改裝老舊戰機，但根據相關訊息，未見以無人戰機方式現蹤，因此研判是改裝成射後不理的「自殺攻擊機」。

對此，許智翔認為，美國曾以退役戰機改裝成遙控靶機，亦屬無人機的一種應用。亞塞拜然在雙亞戰爭時將老舊AN2雙翼飛機改裝成無人靶機，用以引誘並消耗亞美尼亞防空飛彈，「這是很便宜的不對稱戰力改裝」；至於美軍正在研發的「忠誠僚機」無人戰機，恐怕還需要一段時間。

國防安全研究院學者陳柏宏則在國防院專文建議，台灣現役無人機已涵蓋部分未來台澎防衛作戰場景所需，但在運輸型、匿蹤構型、戰術型通訊中繼、誘餌機這4類型無人機上，是可以思考的發展方向。（編輯：林克倫）1110403