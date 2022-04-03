台灣無人機戰術／MQ-9B無人機 專家：創造戰場優勢交換情報

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（中央社記者游凱翔台北3日電）台灣對美軍購4架MQ-9B（海上衛士）無人機，專家指出，民主陣營均使用同機型，背後意義是情報交流且能精準打擊，絕非繳交美國保護費，且能與國造大型騰雲無人機相搭配，創造戰場的戰略戰術優勢，將給予中共壓力。

軍用、民用改裝的無人機在烏克蘭對抗俄羅斯戰事屢建戰功，被視為不對稱關鍵戰力之一，相關戰術戰法、硬體建置乃至指管維持，台灣軍方及學界均借鏡研析，盼有效反制中共威脅。

經緯航太董事長羅正方接受中央社訪問時指出，MQ-9是高高空、長時間滯空無人機，價格昂貴但值得，印度、歐洲等國都軍購MQ-9系列；背後意義是台灣能與這些自由民主陣營情報交流，又能與美軍太平洋艦隊情資共享、進行精準打擊，「絕對不是繳交美國保護費」，將給中共帶來很大壓力。

羅正方提到，但光靠軍購4架MQ-9B並不夠，台灣必須自行研發國產無人機，且數量、速度、預算必須快速提升，因為這是一場軍民通用的科技戰爭，必須整併進台灣供應鏈、科研體系以帶動整體國家實力。

針對台灣無人機研發能量，國防部官員告訴中央社記者，美國早在1930年代即開始研製無人機，台灣直到1990年左右才啟動研製，「幾乎延宕一甲子」；但啟動迄今僅約30年，「從小型、中型到大型，從偵察到攻擊，已發展出完整的圖譜」。

國防官員強調，若台灣本身科研能力未達一定水準，美方根本不可能軍售台灣4架MQ-9B（海上衛士）無人機，「這就是證明台灣具備一定能力的最好例證」。

另一名軍方官員則以「國造」與「美製」無人機優缺點進行分析指出，美製無人機已生產上千架，最大優勢是系統可靠度、穩定性高，且零組件供應鏈完整；但缺點是未來掛載武器、升級維修或設定特殊飛行路線等恐受制美方，且美方可能擔憂遭台灣破解並進行逆向工程，要求維修事宜都須由美方進行。

因此，國造無人機雖然可靠度及累計飛行時數不及美國，但未來要變更構型、掛載任何武器或莢艙、支援演習、設定飛行路線甚至變更系統都能自理，不必受制他人，更重要的是，價格僅約美方的1/5。

國防部官員也指出，目前台灣研製的長時滯空無人機具備衛星導控功能，但衛星鏈路頻寬仍待加強，這次軍購MQ-9B將有美國軍用衛星支援，「但美方會開放到什麼程度不得而知，頻寬多少也不知道」。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲認為，MQ-9B強大的偵察能力，能夠延伸整體戰場指管通信距離，守勢作戰時若地面等固定雷達站遭摧毀，MQ-9B更能在高空盤旋擔任中繼站，維持指揮管制能力。

針對國造騰雲無人機，蘇紫雲指出，由於MQ-9B共有14套導航系統，扣除4套供給4架MQ-9B，其餘10套除了備品外，也有可能供騰雲使用並與MQ-9B相互搭配，創造戰術戰略優勢。

空軍參謀長黃志偉中將3月23日在立法院備詢表示，目前已在選訓赴美受訓人員，預計民國113年展開初始訓練，114年MQ-9B交機抵台，形成戰力。（編輯：林克倫）1110403