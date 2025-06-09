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罷免林俊憲、王定宇連署未達標 謝龍介：不送件

2025/6/9 17:48（6/9 18:31 更新）
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中國國民黨台南市黨部主任委員謝龍介（前右4）9日與台南市議會黨團多名成員宣布，對民主進步黨籍立法委員林俊憲、王定宇發動罷免連署未能達標。（國民黨團提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月9日
中國國民黨台南市黨部主任委員謝龍介（前右4）9日與台南市議會黨團多名成員宣布，對民主進步黨籍立法委員林俊憲、王定宇發動罷免連署未能達標。（國民黨團提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月9日
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（中央社記者楊思瑞台南9日電）中國國民黨台南市黨部主任委員謝龍介與多名台南市議會黨團成員今天說，罷免民主進步黨籍立法委員林俊憲、王定宇連署未達標，所有連署書將銷毀並錄影為證，不會送到選委會。

此外，謝龍介表示，台南市黨部在罷免案一階提議人名冊處理違誤是事實，他須以主委身分公開向大家致歉，外界有人認為他必須辭主委，但主委是任務承擔，他有勇氣積極承擔責任，如果有人願站出來承擔大任，他會交棒。

台南第5選舉區選出的林俊憲透過社群網站臉書（Facebook）表示，國民黨發起罷免他是政治報復，但即使面對罷免，他還是堅持做好身為民進黨籍立委的責任，打論述戰、在台南代收全國各地罷免連署書，接下來還會拿出更大行動，協助全國各地迎戰罷免投票。

台南第6選區選出的王定宇接受媒體聯訪說，感謝市民拒絕報復式、惡鬥式罷免，唾棄死亡連署、偽造文書等違法手段，呼籲國民黨高層向人民道歉，司法也應持續查辦，嚴懲不法，他也將幫個人資料遭侵犯民眾民事求償。

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謝龍介等在台南市議會舉行記者會表示，感謝支持者勇敢站出來連署，但兩件連署數都約（法定門檻）2.6萬人的6成，無法達標。

國民黨團發言人蔡育輝說，無法達標是執政黨司法追殺造成的寒蟬效應，讓很多支持者不敢以實際行動連署，希望民進黨不要心喜，人民思變的怒火會直接用選票下架民進黨。（編輯：戴光育/李明宗）1140609

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