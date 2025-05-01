台南藍軍啟動全面罷綠代收連署書 綠營不解、譴責
2025/5/1 17:26（5/1 17:46 更新）
（中央社記者張榮祥台南1日電）國民黨立委謝龍介及台南市議會國民黨團今天宣布啟動「全面罷綠．全面代收」，黨團成員服務處即日起協助代收連署書；民進黨台南市黨部則表示不解及譴責。
兼任國民黨台南黨部主委的謝龍介，以及市議會國民黨團今天在台南市議會啟動全面罷綠，他們指出，台南藍軍將奮戰到底，二階罷免15名民進黨立委，無畏總統賴清德利用司法追殺國民黨，未來也將有更多志工站出來。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
國民黨團表示，國民黨罷免民進黨15名立委決心絕不動搖，將在台南展開「全面罷綠、全面代收」，也歡迎台南人勇敢站出來向民進黨說不。
民進黨台南市黨部主委、立委郭國文則說，謝龍介3月底曾表示全力投入支援各地罷免民進黨立委活動，卻一點動作都沒有，連最基本協助代收連署書直到今天才做，謝龍介應向人民交代在連署書抄襲案中扮演什麼角色。（編輯：陳仁華）1140501
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。