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府：義務役期延長未定案 須符不對稱作戰思維

2022/9/13 13:18（9/13 13:51 更新）
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傳出義務役役期將延長為1年，總統府發言人張惇涵13日表示，國防部就各方意見進行評估中，尚未有定案。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北13日電）傳出義務役役期將延長為1年，總統府發言人張惇涵今天表示，國防部就各方意見進行評估中，尚未有定案；義務役役期，必須衡量戰訓任務的訓練量能，並符合國軍強化「不對稱作戰」的戰備思維，有效應對現代戰爭的需求。

中國解放軍擾台不斷，上報報導，國防部讓義務兵役從現4個月軍事訓練，延長為1年常備兵役規劃，年中已由國防部資源司成立「義務役役期調整專案計劃管制室」進行各項事務協調與期程規劃。

針對義務役役期，總統府發言人張惇涵今天重申，過去已多次說明，國防部就各方意見進行評估中，但尚未有定案；而義務役役期長度，必須衡量戰訓任務的訓練量能，並符合國軍強化「不對稱作戰」的戰備思維，有效應對現代戰爭的需求。（編輯：翟思嘉）1110913

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