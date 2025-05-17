總統府3大委員會成立將滿週年 下階段重點「讓全民共感」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北17日電）總統賴清德上任後，設立國家氣候變遷對策、健康台灣推動與全社會防衛韌性等3大委員會，委員會運作近1年，由於拉高至總統層級，成為全政府參與，文官與政務官都需經歷觀念與政策調整，下階段要做的是「要讓全民共感」。

總統賴清德去年6月19日主持「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會時，宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」，目的是替國家發展擬定戰略，與民間力量展開對話以及和國際社會深化合作，更為未來的台灣展開行動。

回顧近1年的運作，總統府副秘書長張惇涵說，賴總統希望3大委員會能達成3個目標，包括社會參與的平台、社會溝通的橋梁、政策效能的引擎；而各部會部長們執行委員會任務非常辛苦，幾乎是「被總統追著跑」。

張惇涵表示，每個委員會是3個月開一次會，等於總統府每個月都要召開一個委員會委員會議，一個月平均有4週，而這4週當中，又有3個週一晚上，賴總統都會和個別委員會召開便當會工作會議。

至於3委員會的任務，張惇涵指出，委員會背後隱含要推的政策，其實與民眾長年觀念有一定程度的不同。例如，氣候變遷是全球性問題，氣候變遷委員會強調的是「調適」，在這個浪潮之下，讓台灣能夠轉型調適、面對極端氣候。

再以美國總統川普的關稅政策為例，張惇涵說，台灣無論大中小產業都會受關稅影響，其他國家也有受到關稅影響，但未改變淨零路徑；台灣是第一個提出堅定淨零路徑立場的國家，不是因為意識形態，而是站在與全球市場接軌布局角度來處理淨零轉型議題。

至於健康台灣委員會，張惇涵指出，賴總統是醫師出身，健康促進的關鍵就是預防、治療、調體質3件事，健康促進更重要的是「體質」，體質好、就可能不會生那麼多病，更不會浪費醫療資源。

他以健康台灣委員會首次會議為例說，第一次會議是去年8月22日，9月16日晚上賴總統主持便當會時，與會者曾討論分析台灣癌症的死亡率、發生率、存活率與4大癌症等議題；之後於10月提出方案，11月提出政策目標，包括癌症篩檢預算從新台幣28億元提高到68億元，篩檢年齡層擴大。

全社會防衛韌性委員會方面，張惇涵強調，這是觀念的扭轉，現在各地首長遇到天災，第一個是打給國軍，但全社會防衛韌性的概念，是當遇到緊急狀況時，軍方有軍方該做的事，而民間力量能做什麼，這就是當前要強化的概念。

內政部長劉世芳以防災士訓練為例說，賴總統之前在委員會提到，計程車司機、大樓管理員都要做防災士訓練，像是鼓勵計程車司機若拿到防災士證書，可以放在計程車裡頭讓乘客知道，慢慢推進這些概念，讓民眾了解並不難。

此外，劉世芳說，民防過去一年訓練人次達8萬4955人次，民間自主緊急應變隊（T-CERT）成立90隊，有1808人；防災士訓練近5萬人，未來將朝著實人、實地、實物、實景，加大規模與演練範圍，國家安全是全社會的事。

張惇涵強調，3大委員會背後都存在要與時俱進的政策理念，以及改變改革的邏輯，委員會有很多民間人士參與，且因為拉到國家元首層次處理，也變成是全政府參與，文官與政務官現都在經歷觀念與政策作為調整的過程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於3大委員會下個階段的工作重點，張惇涵指出，「要讓全民共感」。健康台灣是要讓全民認知到「做什麼事有助於自己健康」，提高全社會防衛韌性要思考「每個人可以做什麼，應該做什麼」，氣候變遷有些觀念政策必須改變，全民也要有相對應的認知，才有辦法做。

張惇涵表示，3大委員會接下來的任務，就是持續擴大公民參與，這是委員會下階段目標，還有很長的一段路要走。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140517