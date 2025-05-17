建構防衛韌性 劉世芳：已逐漸符合全社會概念

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（中央社記者吳書緯台北17日電）總統賴清德上任後成立3大委員會，身兼全社會防衛韌性委員會執行秘書的內政部長劉世芳表示，委員會運作近1年，參與層級越來越多、也越來越具體化，上至總統下至村里長幾乎全面參與，已逐漸符合「全社會」概念。

總統府全社會防衛韌性委員會委員、中研院民族所副研究員劉文向中央社記者指出，國家氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會與全社會防衛韌性委員會等3大委員會，都是以「韌性」為主軸，處理複合式災害議題。

劉文指出，國家氣候變遷對策委員會有應對天災，而健康台灣推動委員會也關注醫療量能、醫事人員工作環境優化等議題，都是和強化醫療韌性有所關聯，全社會防衛韌性委員會聚焦在災害應變與對應武裝衝突、灰色地帶襲擾等情況。

國防院研究員沈明室認為，這3委員會「環環相扣」，台灣過去在全社會防衛已有些基礎，例如國防部的全民防衛動員，而成立3大委員會是圍繞著「怎麼樣維持台灣的生存」，也就是如何建立台灣的韌性，將國防以外的民主韌性、經濟韌性等領域結合在一起，成為全社會防衛韌性。

沈明室指出，特別是民主韌性部分，中共透過統戰想改變台灣人對自由民主價值的看法，如何凝聚台灣人團結變得非常重要，3大委員會的設置可說是反制中共對台灣的總體威脅，並因應當前安全環境所提出具體作法。

沈明室表示，過去不是沒有類似機制，但多偏重在國防與傳統軍事安全層面，3大委員會的組成可進一步促進跨部會整合，且透過來自各領域的委員提出政策意見，供行政院參考。

沈明室以健康台灣推動委員會為例說，「健康」是國力基礎，如何從醫療衛生提高台灣人民體力、壽命等均屬醫療韌性議題，全社會防衛韌性也涉及醫療韌性，像是3月底的台南實地演練就有進行擴充醫療演練。

劉文也指出，台灣已是老年化社會，健康台灣推動委員會關注安寧療護、長照銜接、心理健康等議題，而在全社會防衛韌性委員會的討論過程，也強調民眾需要有對應天災與戰爭的心理準備。

至於國家氣候變遷對策委員會，沈明室表示，目前雖然有行政院災害防救辦公室，但針對氣候變遷、全球暖化等全球性影響，台灣仍需要先行做好各種準備，這也是提升台灣整體防災韌性。

劉文以物資配送為例指出，全社會防衛韌性委員會有提到台灣整體糧食儲備、油量儲備等議題，農業部和經濟部等部會都有因應，但實際面臨衝突發生時，國家要開始進行物資配給仍需一段時間才能上路，狀況會像新冠疫情的口罩販售一樣，民眾在衝突與戰爭開始前若能先建立起心防，平時就備妥備用糧食與能源，就是提升社會韌性。

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身兼全社會防衛韌性委員會執行秘書的內政部長劉世芳表示，委員會運作近1年，參與層級越來越多、也越來越具體化，上至總統下至村里長幾乎全面參與，已逐漸符合「全社會」概念。

劉世芳強調，如果大家都有「自己的國家自己救」概念，不管是在主權認知、或國家安全的認知，就不會覺得國家安全是國軍的事，國家安全是全社會的事。（編輯：林克倫）1140517