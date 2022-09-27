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義務役役期是否延長 邱國正：年底前會有結論

2022/9/27 13:53（9/27 14:25 更新）
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社會關注義務役期延長議題，國防部長邱國正27日表示，預計年底前會有結論。圖為受訓中的新兵。（中央社檔案照片）
社會關注義務役期延長議題，國防部長邱國正27日表示，預計年底前會有結論。圖為受訓中的新兵。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中、范正祥台北27日電）社會關注義務役期延長議題，國防部長邱國正今天表示，國防部很慎重的考量，請教很多專家學者及年輕人的建議，目前有點眉目，都一步一步按照階段在進行中，預計年底前會有結論。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席施政報告並備質詢。國民黨立委李德維詢問，義務役役期是否延長為一年？

列席的邱國正表示，義務役役期延長茲事體大，尤其攸關年輕人的權益，所以國防部很慎重的考量，目前有點眉目。

邱國正指出，役期問題涉及跨部會，牽涉到不光是軍方，包括訓場、訓員、訓額能否接納外，這都沒有問題了，但各部會之間相關的問題，還要再做進一步協調，目前一切進展順利，也會適切公告，預計年底前會有個結論。

邱國正指出，年底前會有個結論，因為考量到公告以後還要一年才能執行，如果又跨過元旦的話，又得再跨過一年。國防部沒有考量選舉問題，這個工作一直在進行，國防部也請教很多專家學者及年輕人的建議，都一步一步按照階段在進行中。

蘇貞昌表示，此事涉及整體國家防衛力量，也涉及人民當兵義務與權益等，役期是否延長、延長多久，相關員額與訓練場所各方面都茲事體大，必須要嚴密盤整。同時也要將各方意見進行整合，目前還在整理中。要怎麼做，也要有預告期，時間要到，才能對外公布。這不會偷偷摸摸地做，也不是現在就能講什麼時候要做。

至於是否思考恢復大專學生的寒暑假軍訓，如上成功嶺，蘇貞昌表示，他自己就是上成功嶺的，但這涉及到方方面面，所以要整個來盤點。

民進黨立委林俊憲今天質詢時也關注義務役役期延長的問題。對此，行政院長蘇貞昌表示，國防部對於國軍人員進用、訓練、戰力提升等方面當然主責，而且會非常嚴謹、滾動、與時俱進檢討加強。

蘇貞昌表示，役期是不是要延長，牽涉到的不只是國防部，役期是不是要延長、延長是要多長、要在什麼地方訓練、訓練什麼，這是國防部的專業；另外一方面也牽涉到相關其他部會，以及整個社會各種方面的認知和準備，這個要整個盤點。

林俊憲指出，如果延長役期，會影響役男、家長，包括求學和就業等人生規劃，所以要有準備，如果要延長役期，應該要有一定的預告期。對此，國防部長邱國正答覆，預告期的確有規定，公告後一年才可以執行。（編輯：蘇龍麒）1110927

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