全民防衛意識抬頭 社企開課讓民眾找到戰鬥位置

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（中央社記者游凱翔台北1日電）聯電前董事長曹興誠今天宣布，將資助民間勇士「黑熊勇士」與神射手「保鄉神射」；黑熊學院共同發起人沈伯洋表示，戰時的社會支援將決定一國抵抗能力，盼透過相關課程，讓民眾提早準備、找到屬於自己的戰鬥位置。

台灣與烏克蘭同樣鄰近威權國家，在俄烏戰爭爆發、中共於台灣周邊海域軍演後，民眾對於全民防衛的危機意識抬頭，網路社群可看到網友討論台灣未來可能遭遇的危機，更有社會企業及民間團體發起相關課程，盼在面對中共威脅下，除了靠國軍保家衛國，也讓民眾知道在緊急時刻「自己能做些什麼」。

聯電前董事長曹興誠今天宣布，恢復中華民國台灣國籍，並將資助新台幣10億元，推動協助防衛的民間勇士「黑熊勇士」與神射手「保鄉神射」，加強台灣的防衛力量，宣示全民皆兵、抵抗侵略的決心。

黑熊學院獲得曹興誠資助，學院共同發起人、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋告訴中央社記者，現代戰爭講求小規模、機動性精準打擊，戰爭亦是整體社會動員的對決，戰爭期間民眾的避難與社會支援，將決定一個國家的抵抗能力。

他指出，戰時需要比平時有更多的消防人員、災難搜救、傷患救護、交通維持、治安維持及避難引導等人力，當戰爭來臨時，必須能夠短時間內擴大後勤支援人力；因此，台灣需要的不是全民提槍上陣，而是讓每個人在危急時刻都能幫忙。

沈伯洋認為，台灣有很多專業團體及具有專長的熱血民眾，但都四散在各地，黑熊學院像是一個平台、入口網站，透過舉辦講座、訓練營培育民眾，再讓民眾回到各自的生活圈分享觀念。

他指出，希望未來進一步廣納不同技能民眾，舉辦演習模擬不同技能間的專業人事該如何整合與溝通；當戰爭發生時，若民眾能不慌亂、自然心防就強，並可成為國軍最重要支柱。

一名憲兵義務役退役的蘇姓民眾接受中央社記者訪問表示，過去認為戰爭離台灣很遠，但自從俄烏戰爭爆發後，他開始勤於鍛鍊體態，透過跑步、重訓、練習泰拳方式鍛鍊自我；為因應這幾年世界局勢變化，無論是外在或內在都要做好準備，並具備應付突發狀況、保護家人的能力。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問時認為，這種強化民間防衛意志及應對措施相當重要，可藉此增加民眾的信心與安全感，同時補強國家總體防衛力量，透過烏克蘭經驗可知道，民間的資訊人員、無人機飛手等職業，在戰場可發揮很大效果。

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蘇紫雲建議，台灣的法規應適時調整，並參考北歐等國在國內設置官辦民營的靶場，讓民眾能夠實彈射擊，理解槍枝實際運作；此外，台灣有很好的義警、義消制度，應整合、演練其民防體系以利在戰時快速發揮效用。

社會企業「黑熊學院」提倡民間防衛訓練計畫，未來將透過舉辦基礎課程（基礎救護止血、現代軍事科普、資訊辨識與認知作戰、通信維持與準備、避難規劃等）、戶外演訓、出版戰爭防衛手冊等方式強化全民國防，目前完成初步群眾募資，預計9月開設實體課程。（編輯：林克倫）1110901