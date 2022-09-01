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曹興誠宣布恢復中華民國國籍秀身分證 10億資助兩計畫抵抗侵略

2022/9/1 10:36（9/1 10:58 更新）
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聯電前董事長曹興誠1日在立法院舉行恢復中華民國台灣國籍國際記者會，秀出身證吸引媒體注意。中央社記者郭日曉攝 111年9月1日
聯電前董事長曹興誠1日在立法院舉行恢復中華民國台灣國籍國際記者會，秀出身證吸引媒體注意。中央社記者郭日曉攝 111年9月1日
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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）聯電前董事長曹興誠今天宣布，恢復中華民國台灣國籍，並將資助新台幣10億元，推動協助防衛的民間勇士「黑熊勇士」與神射手「保鄉神射」，加強台灣的防衛力量，宣示全民皆兵、抵抗侵略的決心。

曹興誠今天上午在立法院舉行國際記者會，一開場他即展現新身分證。他說，今天很興奮，因為恢復了中華民國台灣國籍，放棄了新加坡國籍。從此以後將和所有勇敢的台灣同胞站在一起，對抗中共侵略，保衛國土，讓台灣永遠和美國一樣，成為自由之地和勇者之鄉（The land of the free and the home of the brave）。

曹興誠並宣布將資助兩個計畫，一個是要在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的民間勇士（稱為黑熊勇士），可以和國軍戰士配合，組成沒有漏洞的全民防衛。這個計畫，他會資助6億元，使其加快做廣、盡速達成目標。

另一個計畫，曹興誠指出是盡速訓練出30萬名以上民間的神射手（稱為保鄉神射）。這個計畫需要協調軍方、警方和各個縣市政府，加上民間組織合力推動。這個計畫所需的費用，如果各單位暫時預算不足，他願意提供4億元排除困難，使之快速啟動。

曹興誠表示，這兩個計畫，可以加強台灣的防衛力量，宣示全民皆兵、抵抗侵略的決心。（編輯：張良知）1110901

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