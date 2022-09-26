曹興誠：不投降承諾太弱 應簽與職位共存亡同意書

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（中央社記者游凱翔台北26日電）縣市長選舉將至，聯電前董事長曹興誠今天表示，縣市長手中握資源，若與中國勾搭，如台北市長柯文哲「兩岸一家親」論述一樣，「人家天天侵門踏戶，你要親什麼」，呼籲所有候選人簽「與我的職位共存亡」同意書。

無黨籍立委林昶佐上午舉辦「曹興誠與新世代參政青年」的座談直播活動，聯電前董事長曹興誠、黑熊學院共同創辦人沈伯洋、前立委陳柏惟、台北市議員林亮君、黑潮城市發展協會理事長吳崢等人出席，並針對全民國防等議題分享看法。

由於縣市長選舉將至，曹興誠指出，這次選舉將決定台灣是烏克蘭（擁有堅強防衛意志）還是阿富汗（接受美援卻無反抗意志），且候選人更應簽署「與我的職位共存亡承諾書」，而不是簽署很弱的「不投降承諾書」，因為不投降可以閃躲逃跑。

宣布捐款新台幣30億元、提升國防的曹興誠解釋，中國日前提到2027年將具備攻台能力，且各國均認為台灣屆時若表現脆弱、混亂且沒有決心中共就會攻台，這5年的時間很寶貴，一定要讓選出來的縣市首長及議員宣誓與職位共存亡，否則這些人手上握有資源與中國勾搭，就像台北市長柯文哲提「兩岸一家親」一樣，「人家（中共）天天侵門踏戶，你在親什麼」。

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曹興誠強調，台灣一定要知道敵人是誰，但很多人不知道敵人是誰，甚至不承認對方是敵人，因此這次投票太重要了，呼籲全民好好把握手中這票，「我不在乎誰當選，但我在乎誰會宣誓與台灣共存亡」。

曹興誠指出，台灣已經在戰爭時期了，原因在於中共對台實施認知、宣傳及心理戰，這方面台灣社會受到中國長久以來的攻擊，且取得很大效果。他曾經向中國提及要統一台灣，就要給出條件讓台灣去公投，就如同企業併購一樣給出條件、讓董事會投票，但從香港議題可以看得出來中國並不講信用，因此他決定不與中國流氓打交道，不只不去中港澳，連轉機也不去。（編輯：蘇志宗）1110926