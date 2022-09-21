曹興誠稱曾面告中共高官：一國兩制根本騙鬼

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（中央社台北21日電）聯電前董事長曹興誠接受德國之聲（DW）專訪表示，他曾面告中共高官，什麼一國兩制、兩岸同胞血濃於水，根本就是騙鬼，並說身處於極權體制的中共官員，他們非常謹言慎行但不講真話。

德國之聲中文網今天刊登專訪聯電前董事長曹興誠的報導。他回憶1988年曾見過如今已卸任的中共領導人江澤民，還有江的副手曾慶紅。

他說，曾慶紅請吃飯他當面就問對方：「你們怎麼樣看中華民國？」，曾起先不語，曹興誠追問：「你們是不是把中華民國當成已經滅亡了。」這時曾慶紅才說一般是這個看法。

曹興誠表示，他告訴曾那就麻煩了，滅亡就是鬼啊，人鬼殊途、陰陽永隔，怎麼統一呢？只算騙鬼啊，所以現在你們（中共）就是每天想騙鬼，什麼「一國兩制」，什麼「兩岸同胞血濃於水」，那就是騙鬼。

他說，中共的政策就是騙鬼、招魂、收屍、入殮，釘到「一國兩制」的棺材裡，中共的官員在極權體制之下，非常謹言慎行但不講真話，碰到問題就閃避。

曹興誠指出，見江澤民則聊了許久，並提醒江第二次世界大戰後，亞洲的日本、韓國、台灣、香港、新加坡跟著美國，經濟成長率都很快，跟美國作對的如古巴、中國，經濟一塌糊塗。

他另回顧與香港中聯辦官員接觸的往事，更深刻體認中共政權的暴力本質。

曹興誠說，2019年中共想弄個「送中條例」架空香港司法，於是港人上街頭抗議，中共卻視為暴動，中聯辦的人餐敘時親口告訴他，找流氓、公安痛打一頓就乖了，曹興誠難以置信，但「7月21號的元朗就做了」。

他說，元朗事件前不相信，21世紀居然還有警察帶一大堆流氓，拿棍棒見人就打，以前還會出席中共邀約的餐敘，但目睹在香港發生的事情，「我恥於跟他們為伍」，現在不去中國、香港和澳門了。

曹興誠表示，共產黨就是這樣，暴力又流氓，是個流氓政權，很多事情冠冕堂皇解決不了就找流氓痛打。中聯辦一直勸他不要這樣子，還說在中國大家都很擁護領導人習近平，但他告訴對方：「我不是你們。」

有關他曾被質疑主張統一公投，曹興誠澄清：「我是想止戰，武是止戈，能想辦法讓它不要有打你的藉口。」所以曾提出中共開條件，由台灣老百姓公民投票，但很多人不懂，以為他主張統一和統一公投。

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他說：「第一個我從來不主張統一，違反文明趨勢嘛。」走向獨立是世界文明趨勢，現在世界上最幸福的都是小國，芬蘭、瑞士等，台灣很不幸，碰到一個這麼大的國家，每天要講統一，這是違反文明潮流的。

曹興誠表示，和平努力已到最後關頭，已經絕望，所以現在對中國就是要抵抗，而且「我要讓台灣人講說：『我們一定可以擊潰它。』這是我要帶給大家的信心。」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110921