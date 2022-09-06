朱立倫：支持保衛台灣 鼓勵建立兩岸對話管道

（中央社記者王承中台北6日電）國民黨主席朱立倫在接受德國之音專訪時表示，他是台灣人，支持政府保衛台灣，但強烈鼓勵政府也與中國大陸建立任何對話管道、任何避免擦槍走火或戰爭危機的可能性。若能保持台灣、北京與華盛頓間的對話管道，風險可以降低。

中共在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後展開軍演之際，國民黨副主席夏立言則率團登陸訪問，引發討論。

德國之聲今天刊載國民黨主席朱立倫的專訪，朱立倫在專訪中表示，民進黨政府的兩岸政策是不接觸、不溝通、不對話，完全把台灣置於危險境地。但美日歐等國都認為，台灣有強大的防禦能力之外，仍應該保持兩岸間的對話。若民進黨政府是負責任的政府，應該保持與中國大陸的對話。

朱立倫指出，他是台灣人，也支持政府保衛台灣，但強烈鼓勵政府也建立任何對話管道、任何避免擦槍走火或戰爭危機的可能性。他支持烏克蘭人民保衛自己的國家，但台灣可以從烏克蘭戰爭中學到，如果能夠保持台灣與北京與華盛頓之間的對話管道，他認為風險可以降低。

朱立倫表示，國民黨的立場很清楚的是維持現狀，如何維持現狀是政府的責任，別忘記台灣人多數希望維持現狀。不幸的是，他不認為民進黨政府堅持維持現狀。國民黨執政的幾十年，都保留與中國大陸對話的管道，並堅持台灣自衛的能力，也密切維持與華盛頓和西方社會的關係，這是國民黨的政策。

朱立倫指出，北京的目的是什麼他很清楚，但至少應該相信和平是最重要的，應該盡所能避免衝突和戰爭，因為兩岸之間發生任何事情都會傷害人民，包括台灣人民或中國大陸人民。國民黨堅持中華民國憲法，不會改變憲法，不像民進黨的第一意志是修改憲法，追求法理獨立。

針對「九二共識」，朱立倫表示，兩岸在當年會面達成一些協議，也有些分歧，這意味著兩岸將不同意的點放在一邊，追求共同點，而這正是1992年會議共識結論的精神。所以「九二共識」是雙方有創意的和建設性的模糊，追求共同點，讓兩岸關係可以維繫。（編輯：潘羿菁）1110906