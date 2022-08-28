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朱立倫：夏立言冒被抹紅風險訪陸 綠只會關門罵人

2022/8/28 12:59（8/28 13:31 更新）
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國民黨全代會28日在國立體育大學綜合體育館舉行，黨主席朱立倫（左3）率領黨籍縣市長參選人上台，呼籲全黨團結贏得年底選戰。中央社記者王飛華攝　111年8月28日
國民黨全代會28日在國立體育大學綜合體育館舉行，黨主席朱立倫（左3）率領黨籍縣市長參選人上台，呼籲全黨團結贏得年底選戰。中央社記者王飛華攝　111年8月28日
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（中央社記者劉冠廷桃園28日電）國民黨副主席夏立言結束訪問中國大陸行程，昨天返台。黨主席朱立倫今天說，國民黨冒著被民進黨抹紅的風險，希望能夠為台灣做些事，但民進黨只會關起門來，罵自己人，相信民眾看得很清楚。

國民黨今天在桃園召開第21屆第2次全國代表大會，朱立倫致詞時表示，不做最簡單，不接觸、不去碰、不會被罵，但今天在大陸各地都有台胞、台商、台生，過去將近3年因疫情關係，兩岸氣氛，沒有人管，如同棄兒一樣，遇到問題需要解決，保持交流、溝通是為台灣好，為台灣同胞好。

朱立倫說，這時候為了台灣好，為了同胞好，國民黨冒著民進黨不做事、只會抹紅、只會抹黑的風險，夏立言堅持去做對的事情，可以當面表達台灣對軍演的不滿跟憂慮，但也希望解決台生、台胞、台商的問題，能夠化解兩岸經濟合作架構協議（ECFA）終止的危機，也希望緩和兩岸對立。

朱立倫表示，夏立言很有勇氣、很有決心，知道會有不同意見、反彈，但國民黨就是要堅持做對的事情，最困難的時候，要堅持對的事情，就是愛台灣，必須親美、友日、和陸。

朱立倫在談話過程中，提到國民黨歷任執政者、領導者時，指已故的前總統、前主席李登輝執政時，國民黨推動台灣民主化，才讓台灣有民主的今天。

由於朱立倫日前訪美時曾說，九二共識是沒有共識的共識，他今天在全代會致詞時未提及九二共識，格外引發關注。

此外，朱立倫會前受訪，談到夏立言率團訪問中國大陸時表示，最近很多國際友人，都非常肯定兩岸要有交流與對話，才能降低風險；在最辛苦、困難時，國民黨願意冒著被民進黨抹紅、抹黑的風險，希望能夠做些事，包括降低戰爭風險等。

朱立倫強調，這是為人民做事的時候，民進黨只會關起門來，罵自己人，民進黨如果只管選舉，不顧國家安全、人民權益與生計，相信民眾會看清楚民進黨是完全不負責任的政黨，只會搞政治對抗。

前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長，朱立倫說，對於任何人參選都尊重，國民黨桃園市長參選人張善政非常努力跑基層，獲得肯定；現在是開始團結努力的時候，一定會獲得最多的席次。（編輯：謝佳珍）1110828

國民黨28日在桃園召開第21屆第2次全國代表大會，開幕式以「棒球」為主題，國民黨所有縣市長參選人依序上台，現場歡呼聲不斷。中央社記者王飛華攝　111年8月28日
國民黨28日在桃園召開第21屆第2次全國代表大會，開幕式以「棒球」為主題，國民黨所有縣市長參選人依序上台，現場歡呼聲不斷。中央社記者王飛華攝　111年8月28日
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