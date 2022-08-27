陸委會批評國民黨訪中 對國家整體利益釀嚴重傷害

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（中央社記者呂佳蓉台北27日電）針對中國國民黨副主席夏立言訪問中國大陸回台後的言論，陸委會今晚批評夏立言等呼應對岸統戰旋律，傳達錯誤訊息，對國家整體利益造成嚴重傷害。

夏立言傍晚透過視訊召開記者會說明此行成果。除介紹此次訪問目的，以及向陸方轉達民眾對軍演、柬埔寨台灣民眾受騙與ECFA早收清單等議題看法，並表示國民黨和對岸溝通，政府自己不願意做或做不到去溝通，因此「應該感謝國民黨」。他並批評政府捏造打擊。

大陸委員會晚間發布措辭嚴厲的新聞稿，批評夏立言的相關言論。

陸委會表示，對夏立言等無視勸阻執意赴陸，在軍演下曲意訪中，呼應對岸統戰旋律，甚至唾面自乾，對國內廣大民意絲毫不在意，作為國內最大反對黨，令人遺憾。

陸委會強調，台灣所有政黨都應對內良性競爭，對外團結一致，並與台灣人民團結一致，全力支持政府捍衛國家主權安全與台灣整體利益；相信台灣社會對國民黨赴陸造成的國內紛擾不安，分化國內團結意志，以及傳達錯誤訊息誤導國際視聽，對我國家整體利益已造成嚴重傷害。

陸委會指出，政府持續關懷台商、積極營救在柬埔寨遭人口販運的台灣民眾。推動兩岸良性互動是雙方共同責任，政府始終致力維護兩岸既有機制及協議運作，但中共卻堅持其錯誤的政治前提、拒絕對話溝通，也未落實協議事項。

陸委會強調，朝野各界人士應清楚，任何涉及公權力的兩岸事務與交流溝通，都必須由政府務實處理，才能確保人民福祉及國家利益。

陸委會表示，中共非法蠻橫以武力恫嚇台灣放棄主權，一方面極限施壓傷害台灣民眾安全福祉，另方面藉國共交流顛倒是非、侈言保障我方權益，完全是統戰、分化與欺騙。

陸委會最後呼籲在野黨認清北京當局才是破壞台海和平的始作俑者，應強烈反對北京當局侵犯台灣的主張與行徑，不應落入中共營造一中、歸責政府的劣質操作陷阱之中。對於所稱政府造謠打擊等情非事實，陸委會表達高度遺憾。（編輯：邱國強）1110827