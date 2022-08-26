夏立言會見國台辦副主任陳元豐

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（中央社台北26日電）新華社今天報導，中共中央國台辦副主任陳元豐昨天在上海會見中國國民黨副主席夏立言一行。雙方一致認為，兩岸關係越是複雜嚴峻，兩黨越應加強交流溝通，願在既有基礎上，加強兩黨交往。

夏立言此行備受關注，日前曾在江蘇昆山與海協會會長張志軍餐敘，外界一直猜測是否也會與國台辦主任劉結一見面。

據新華社，中共中央台辦、國台辦副主任陳元豐昨天與夏立言一行會面時，雙方共同回顧了過去一個時期兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，攜手推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞利益福祉，維護台海和平穩定，取得廣受兩岸同胞肯定的重要成果。

雙方一致認為，兩岸關係越是複雜嚴峻，兩黨越應加強交流溝通。雙方表示，願在既有基礎上，加強兩黨交往，鞏固增進互信，深化交流合作，共同努力推動兩黨和兩岸關係向前發展，造福兩岸民眾。

雙方並就涉及台灣民眾利益福祉的相關問題交換了看法。陳元豐表示：「對於海外台胞，包括近期在東南亞一些國家遭詐騙受困的台胞，大陸方面都愿積極採取領事保護措施，及時提供救助。」

陳元豐強調，當前台海形勢陷入緊張動盪的根源在於民進黨當局不斷謀「獨」挑釁和外部勢力加緊「以台制華」。「我們採取的反制行動是正當、正義之舉。希望廣大台灣同胞秉持民族大義，共同反對『台獨』挑釁和外來干涉，共同維護台海和平穩定和自身的安全福祉」。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110826