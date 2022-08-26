民進黨：夏立言見國台辦高層 向國際釋出錯誤訊號

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（中央社記者賴于榛台北26日電）國民黨副主席夏立言昨天與中國國台辦副主任陳元豐見面。民進黨今天透過媒體群組說，國民黨在中共當局對台極限施壓下執意訪中、與之唱和，完全敵我不分，向國際社會釋出錯誤訊號。

夏立言日前率團訪問中國，接連與海協會長張志軍、陳元豐見面，引發關注

民進黨發言人林靜儀晚間指出，國民黨先前一再宣稱不見中共高官、不談政治議題，卻連續會見中國海協會會長張志軍以及陳元豐，顯示國民黨各項發言與公開承諾都只是權宜之計，國民黨與國民黨主席朱立倫一再欺騙民眾，毫無政治誠信。

林靜儀說，夏立言見陳元豐還一致認為「兩黨加強合作」，但陳元豐近期公開宣稱中國軍演與反制措施是「正當、正義之舉」，國民黨不僅沒有抗議還照單全收，如今的「兩黨加強合作」，難道是要合作一起對台施壓。

她表示，夏立言見中共高官，顯示國民黨與朱立倫之前說沒有見面行程是徹頭徹尾的欺騙，配合中共當局演出政治戲碼，這種耍小聰明、以話術欺騙台灣民眾的行為，朱立倫與國民黨必須道歉，給民眾一個合理交代。

林靜儀說，夏立言是國民黨副主席，國民黨大陸事務部主任林祖嘉還在論壇上使用「朱立倫特別代表」的身分，朱立倫以最大在野黨的身分，毫不顧慮台灣全民的利益與尊嚴，在國際關注中國對台壓迫與威脅之際，與中國共產黨唱和，應該被唾棄。（編輯：林興盟）1110826