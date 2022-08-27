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夏張餐敘後 張志軍走訪看望台商

2022/8/27 12:03
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（中央社台北27日電）夏張餐敘結束後，中國大陸海協會會長張志軍25日在蘇州調研，走訪看望當地台商，並表示會秉持「兩岸一家親」的理念，營造更好的營商環境、推動對台措施，讓台商在大陸安心發展。

國民黨副主席夏立言24日晚間與張志軍在昆山餐敘。據微信公眾號蘇州發布，餐敘結束後隔天，張志軍前往蘇州調研，實際了解台資企業生產經營狀況，並與台商代表座談交流聽取工作建議，走訪看望在蘇州的台灣人。

走訪考察的行程包含調研京隆科技（蘇州）有限公司、新光天地蘇州，並與蘇州市台協會座談。

與台商座談時，張志軍對長期以來在蘇台企為地方經濟社會發展所做的積極貢獻表示感謝。

張志軍指出，陸方將繼續秉持「兩岸一家親」的理念，營造更加優越的營商環境，深入推動各類惠台措施落地見效，讓廣大台商台企在大陸安心經營、深耕發展。

他也說，希望台商在取得高質量發展的同時，積極發揮優勢作用，「共同為實現中華民族偉大復興，為推動兩岸關係和平發展和祖國統一作貢獻」。

夏張餐敘期間，根據國民黨的新聞稿，夏立言反應了台灣民眾對於共軍軍演的不滿與憂慮，雙方也針對農產品檢驗檢疫、兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單等問題進行溝通。

據新華社，張志軍回應，軍演是遏制打擊台獨分裂和外來干涉的正義之舉。雙方也對兩岸關係交換看法。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110827

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