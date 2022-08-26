夏陳會談台灣民眾福祉 陸委會：藉國共交流操作

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（中央社記者呂佳蓉台北26日電）中共中央台辦副主任陳元豐今會見中國國民黨副主席夏立言，雙方針對台灣民眾福祉交換看法。陸委會今天則批評，國台辦是藉國共交流搞顛倒是非的操作。

此外，對於陳元豐再提陸方採取的反制行動是「正當、正義之舉」，陸委會則再次表達強烈抗議與不滿。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台結束後，北京圍台進行數日軍演。隨後，國民黨宣布訪問中國大陸，引發軒然大波，使此訪備受矚目。

陳元豐昨天與夏立言會面，根據新華社報導，雙方一致認為，兩岸關係越是複雜嚴峻，兩黨越應加強交流溝通，願在既有基礎上，加強兩黨交往。雙方並就涉及台灣民眾利益福祉的相關問題交換了看法。

陳元豐並強調，當前台海形勢陷入緊張動盪的根源在於「民進黨當局不斷謀獨挑釁和外部勢力加緊以台制華」。「我們採取的反制行動是正當、正義之舉。希望廣大台灣同胞秉持民族大義，共同反對台獨挑釁和外來干涉，共同維護台海和平穩定和自身的安全福祉」。

陸委會晚間以書面方式回應，指再次就中共將對台軍演恫嚇稱為「正義之舉」，表達強烈抗議與不滿。北京不放棄對台用武、製台海衝突，已嚴重違反國際法、國際關係和平原則及區域規則秩序，是非法、不當，更早已遭到國際社會譴責撻伐。

陸委會強調，兩岸互不隸屬是台海現狀，根據陸委會長期民調顯示，台灣人民根本不接受中方脅迫性政治主張與作為，且極為反感。

陸委會表示，對岸一方面藉各項施壓，傷害台灣民眾安全福祉，國台辦卻刻意藉國共交流侈言重視保障我方權益，其卸責、顛倒是非操作，只是凸顯其統戰欺騙本質。（編輯：邱國強）1110826