夏立言26日訪中關心台胞 未規劃見陸官員

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（中央社記者王承中台北25日電）國民黨副主席夏立言預計將在26日訪問中國，開展「新春拜年、關懷交流」之行。國民黨指出，這次訪陸主要關心在陸台胞，未規劃與大陸官員見面。但若有與大陸官員會面，將請對方轉達，向近期金門海域意外事件罹難者家屬表達哀悼慰問之意。

國民黨今天發布新聞稿指出，夏立言將率代表團前往大陸訪問，開展「新春拜年、關懷交流」之行。此行主要延續去年訪陸的目標和成果，關心在大陸工作、求學和經商的台灣民眾，並向其拜晚年，表達祝賀「龍舞探吉」之意。

國民黨表示，訪陸期間如有機會，夏立言將在適當場合表達對於近期金門海域不幸意外事件的哀悼之意。

國民黨指出，這次訪陸早在去年底即開始規劃安排，並曾向台商台胞承諾農曆春節後將前往大陸拜年。訪問行程中，並未規劃與大陸官員見面，但客隨主便，也不會排斥。

國民黨表示，若有機會與大陸官員會面，夏立言將會請對方轉達，向近期發生在金門海域意外事件的罹難者家屬表達哀悼慰問之意，同時也向對方表達，大多數台灣民眾不樂見兩岸關係持續惡化，且對此事感同身受，希望能夠透過各種管道盡快公布事實真相，兩岸能夠維持過去相互尊重的默契，避免衝突或類似意外再次發生。

國民黨指出，金門海域不幸的意外事件，凸顯兩岸缺乏溝通對話，一旦遇到突發意外，恐會升高危險情勢。國際上許多國家即使和大陸存在歧見，高層還是密集對話，就是為了管控風險。正是因為當前兩岸關係緊張，才更應該積極對話。總統蔡英文日前也宣稱「持續尋求兩岸對話可能」，可是卻遲遲拿不出具體作為。

國民黨表示，身為最大在野黨，在當前台海情勢緊張，政府又缺乏溝通協商管道的情況下，國民黨義無反顧，必須主動去關心台胞、和緩局勢，不會因為碰到意外事件就停止交流對話，這絕對是台灣全民和國際社會所樂見的。

國民黨指出，訪問團預計於26日出發，7天行程將到訪廈門、廣州、南昌、杭州、昆山、上海等台胞聚居城市。此行除夏立言，隨行人員包括國民黨大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會資深顧問趙春山等人。（編輯：蘇志宗）1130225