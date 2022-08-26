夏立言會陳元豐 陸方回應不希望兩岸惡化影響ECFA

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）國民黨今天表示，副主席夏立言昨晚與國台辦副主任陳元豐餐敘，雙方就柬埔寨台灣民眾受騙事件等事務性議題廣泛交換意見，陸方也表示，不希望看到因兩岸關係惡化而影響ECFA與早收清單。

夏立言10日率團赴中國大陸訪問，24日與海協會會長張志軍餐敘。國民黨今天上午發出新聞稿表示，夏立言赴陸訪團25日參訪浙江嘉興台灣企業，當天下午赴上海，晚間與陳元豐餐敘。

國民黨指出，雙方在柬埔寨台灣民眾受騙事件、兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單、兩岸航點、小三通、農產品檢驗檢疫等事務性議題廣泛交換意見。大陸方面在幾項議題上提出回應，如針對在柬埔寨遭遇困難的台灣民眾，陸方將直接提供聯繫電話等方式，予以積極協助。

國民黨也表示，在台胞、台生、台商最關心的增加航點及恢復小三通方面，大陸方面表示樂觀其成；對於外傳ECFA與早收清單將終止，大陸方面表示，不希望看到因兩岸關係惡化而影響ECFA與早收清單。另外大陸方面也希望能加強各個層面的交流與合作，促進兩岸共同發展與繁榮。

夏立言則回應，這次訪問不僅親身體驗到台灣民眾往來兩岸的辛苦，也希望在陸台灣民眾能受到各方更多的關懷與照顧。期盼雙方能在既有基礎上保持良好溝通對話，為兩岸繁榮發展與和平穩定共同努力。（編輯：翟思嘉）1110826