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綠：夏張會後立即軍演 中共是造成區域動盪唯一原因

2022/8/25 15:22
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（中央社記者葉素萍台北25日電）民進黨今天說，國民黨副主席夏立言昨晚與中國海協會長張志軍餐敘，國民黨聲稱已向中方反映台灣民眾不滿軍演，但同一時間中共解放軍卻公布最新軍演，等同直接打臉國民黨；中共當局各種片面的軍事作為，是造成區域動盪唯一原因。

民進黨下午發布新聞稿表示，張志軍聲稱，軍演是「打擊台獨分裂與外來干涉的正義之舉」，但是，中共當局各種片面的軍事作為，才是造成區域形勢動盪的唯一原因，引起舉世譴責，國民黨不顧陸委會勸阻執意訪中，不僅對外釋出錯誤的訊號，還得到中共加碼福建軍演的無情回應。

民進黨說，夏立言昨晚與張志軍餐敘，國民黨發稿聲稱已向中方反映台灣民眾不滿軍演，可是同一時間中共解放軍卻公布最新軍演，等同直接打臉國民黨。國民黨行為如同掩耳盜鈴，事實證明，中共當局不僅一方面要你卑躬屈膝，一方面仍然不會手軟照樣打你。

民進黨指出，夏立言與張志軍再次共同強調「堅持九二共識」，可是中國領導人習近平早在2019年初已定調，「九二共識」就是「一國兩制」，這個主張完全不被台灣民眾接受。國民黨主席朱立倫也曾公開說過，「九二共識」是沒有共識的共識。民進黨呼籲，國、共兩黨應正視台灣主流民意，不要再以虛假的共識綁架兩岸關係正常發展。

民進黨表示，國民黨見中共高層後，中共隨即軍演，顯然國民黨宣稱的「交流效果」非常有限。國民黨一意孤行與中國相互唱和，欺騙民眾的行為無法保護防禦台灣，只會增加民眾反感，並對國際釋出錯誤訊號。

民進黨重申，兩岸互不隸屬是客觀事實，中方不能以單方面政治主張蠻橫地處理兩岸關係，台灣民眾也不會在無理的威脅下屈服。（編輯：蘇志宗）1110825

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