「夏張會」後仍軍演 柯志恩：在野黨無法控制

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）國民黨副主席夏立言與中國海協會長張志軍會面後，共軍又將軍演，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，國民黨只是在野黨，充分表達台灣人感受，至於對方是否接受，並非能控制的事。

夏立言昨天晚上與張志軍餐敘，國民黨新聞稿指出，席間夏立言傳達了對軍演的不滿及憂慮。不過國台辦之後也發新聞稿回應聲稱，軍演是「正義之舉」。

柯志恩今天上午在市場拜票時接受媒體聯訪，被問到「夏張會」後，共軍又要軍演，柯志恩說，國民黨是在野黨，沒有官方身分，但仍充分表達立場，夏立言當面反映對紛擾感到不滿，只是中國是否接受，又是另一回事。

柯志恩強調，國民黨身為在野黨，只是提出台灣人感受，至於對方如何因應、要不要接受，不是國民黨能控制。反而執政黨應該要提出態度和手段因應。

對於宜蘭縣長林姿妙涉貪遭檢方起訴，柯志恩說，財產問題，來龍去脈林姿妙自己要解釋清楚，此事已進入司法調查，就尊重司法結果。

前新竹市長林智堅的台灣大學和中華大學碩士論文均因抄襲，遭校方撤銷碩士學位，柯志恩說，林智堅還很年輕，應該坦然接受，未來政治生涯跟有無學位無關，而是誠信問題，這是必須記取教訓的。

此外，柯志恩今天也發臉書表示，日前參加2場青年沙龍和學青與社青深度對談，從勞動就業聊到新創青創。與會許多年輕夥伴都表達了對家鄉的關心，尤其是勞動就業議題，包括低薪、工作機會較少、產業結構過於單一、勞權等問題。

柯志恩指出，高雄青年面臨的困境如果不解決，只想找些漂亮數字來大內宣，或是抹黑提出問題的人，那很遺憾，問題不只無法解決，甚至可能更加嚴重。高雄近2年人口減少4萬多人，尤其少的都是年輕人。

柯志恩說，要讓高雄年輕人返鄉、不用北漂，除了改善勞動環境，新創青創絕對是關鍵。深信只要政府能提供好的環境、好的起點，高雄年輕人絕對能在國際上闖出一片天。（編輯：黃世雅）1110825