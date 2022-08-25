福建沿海再有軍演 莆田26、27日實彈射擊
2022/8/25 12:51（8/25 13:24 更新）
福建海事局24日發出航行警告，26、27日將在福清市沙埔鎮目魚島和莆田市南日鎮東月嶼附近海域實彈射擊訓練。（中央社製圖）
（中央社記者沈朋達台北25日電）中國持續在福建沿海舉行軍演。福建海事局公告，將於26和27兩日在福清和莆田附近海域實彈射擊訓練，位置約為平潭島西南方。
福建海事局微信公眾號「福建海事」昨天發出航行警告指，26日上午6時至晚間9時，和27日上午6時至晚間9時將在福清市沙埔鎮目魚島，和莆田市南日鎮東月嶼附近海域實彈射擊訓練，期間禁止船舶駛入。
具體警戒封鎖區為：25°26′58.1″N，119°18′56.7″E；25°21′45.8″N，119°16′10.6″E；25°12′16.9″N，119°41′46.4″E；25°16′36.2″N，119°44′22.3″E此4點座標連線內水域。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本月初訪台引起中國的強烈反彈，中國人民解放軍在台海、東海以及南海多個海域實施多輪軍演。在此之前，共軍也曾於7月30日在平潭島東面海域實施實彈射擊訓練。（編輯：周慧盈）1110825
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