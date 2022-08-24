國防部：112年獲裝無人機防禦系統 優先部署外島

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（中央社記者游凱翔台北24日電）中共民用無人機侵擾金門防區並拍攝官兵崗哨照引關注。國防部今天表示，對於民用型無人機侵擾，國軍已完成遙控無人機防禦系統建案，預計112年獲裝後，優先配賦外島防區運用，以應對灰色地帶威脅。

中國社群媒體近期轉發一張照片，宣稱是中國解放軍無人機拍攝金防部官兵的崗哨，哨兵裝備、表情都清晰可見；金門防衛指揮部今天證實此事，並表示，二膽島16日下午發現民用無人機侵擾，期間值勤官兵均有高度警覺，並採辨識、應處、通報等處置程序。

未來中共以無人機手段侵擾外離島防區恐成常態，外界也關注國軍應變方式。

國防部晚間發布新聞稿表示，綜合考量敵情威脅等因素，各外離島對侵擾的無人機應變處置，以「一點生變、連鎖反應、全面制變」為原則，完成辨識、應處及通報，國防部將於明年獲裝無人機防禦系統後，優先配賦外島防區運用，以應對灰色地帶威脅。

國防部指出，國軍各防區依「目獲無人機應變處置作為指導」，除以音響或信號彈示警、回報，同時由戰備兵力就戰術位置，配合警戒兵力實施搜索；防區主官得視威脅程度，提升戰備等級。

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國防部進一步說明，對於民用型無人機侵擾，國軍已完成遙控無人機防禦系統建案作業，預計民國112年獲裝後，優先配賦外島防區運用，各級官兵持續依「不升高衝突、不引發爭端」原則實施戒備，並運用科技裝備適度採取反制措施，以維護營區整體安全。

根據國防部111年度預算書內容刊載，為防範無人機，針對基地（港口）、機場，建立遙控無人機防禦系統；另外，離島、獨立營區、高山站台、飛彈陣地等重要機敏營區，依營區範圍對入侵營區的無人機實施偵蒐、干擾，提升基地、飛航安全維護及戰時防衛作戰能力，因此將在111年至115年間，於全台45處營區建置遙控無人機防禦系統。（編輯：林治平）1110824