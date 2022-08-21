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國防部預告免役標準變嚴 身高低於155、BMI大於35

2022/8/21 16:33（8/21 16:50 更新）
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國防部近日公告預告修正兵役體位區分標準，調高免役體位的身高與BMI值門檻，身高需低於155公分，BMI值需超過35或低於15才能免役。圖為國軍役男。（中央社檔案照片）
國防部近日公告預告修正兵役體位區分標準，調高免役體位的身高與BMI值門檻，身高需低於155公分，BMI值需超過35或低於15才能免役。圖為國軍役男。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃雅詩台北21日電）國防部近日公告預告修正兵役體位區分標準，調高免役體位的身高與BMI值門檻，身高需低於155公分，BMI值需超過35或低於15才能免役；至於此調整預估可增加多少常備與替代役兵源，軍方人士表示，需由內政部評估。

國防部日前公告預告修正「兵役體位區分標準」第2條附件，修正案中調整最多的指標，是衡量是否過胖、過瘦的BMI值（身體質量指數），其計算方法是以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方。

依照現行規定，「常備役」體位徵集對象是BMI值落在「17到31」的役男，新版規定徵集對象的BMI值放寬至「16.5到32」。

「替代役」原徵集對象是BMI值介於「16.5到17」與「31到31.5」的役男，新版將標準放寬到BMI值介於「15到16.5」與「32到35」。

在身高標準部分，現行規定157公分以下是免役體位，新版修正案增列「155到157公分」者需服替代役。

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此外，針對冠狀動脈疾病、甲狀腺機能過低、貧血或骨髓化生不良症候群、膝關節損傷、椎間盤突出症、視力、杜瑞氏症等，均有更嚴謹的檢驗規範。

國防部表示，此標準是經內政部役政署進行役男傷病停役原因分析，建議修正役男身高、體重、體位的區分標準，並由國防部會銜內政部共同修訂。徵兵役男來源是由內政部業管，國防部依體位區分標準收訓，以符兵役政策。（編輯：蘇志宗）1110821

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