傳總統拍板義務役期延長為1年 國防部：非事實

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（中央社記者游凱翔台北1日電）媒體今天報導，總統蔡英文拍板義務役期將延長為1年。國防部對此鄭重澄清，並強調，內容並非事實，全案正蒐整各界意見研議當中，尚未定案。

網路媒體「信傳媒」報導，蔡總統於7月中下旬的總統府國防軍事會談中，拍板義務役役期延長為一年；根據初步規劃，預計在明年中公告，再於2024年總統大選後正式上路。

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國防部上午對此鄭重澄清，並發布新聞稿表示，所述內容並非事實，全案刻正蒐整各界意見研議當中，尚未定案。

國防部指出，已多次公開說明有關役期延長的議題尚未定案，但仍有媒體出現揣測言論，已造成民眾訊息混淆；國防部強調，有關兵役制度改革議題，必須綜合考量敵情威脅、防衛作戰需求及部隊訓練能量等配套措施，以符合現代化戰爭需求。（編輯：翟思嘉）1110801