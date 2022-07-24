丁渝洲：義務役期縮至4個月 傷害常備癱瘓後備戰力

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（中央社記者葉素萍台北24日電）前國安會秘書長丁渝洲今天指出，兩岸過去20年最大變化就是國防，2000年後，政黨為爭取年輕人好感與選票，將義務役役期縮短成僅剩4個月，傷害常備部隊戰力、更癱瘓後備部隊戰力；他對這種傷害國家安全、荒謬的決策，倍感痛心。

前國安會副秘書長張榮豐今天舉行「無煙硝的戰場：從威權到民主轉折的國安手記」新書發表會，邀請丁渝洲、前陸委會主委賴幸媛、前國安會副秘書長葉國興、前國安會秘書處處長劉湘濱、前總統府總統辦公室主任蘇志誠、國史館館長陳儀深等人出席，分享與張榮豐共事心得。

丁渝洲表示，他是軍人，在金門服役超過10年，從來沒有害怕過打仗，穿軍服時腦袋只想到責任、如何把部隊訓練好；但退休至今20年，他一天比一天更害怕打仗，此說法感覺很矛盾。

他解釋說，這20年來兩岸變化最大的就是國防，2000年以後，兩個政黨為爭取年輕人好感與選票，一直縮短義務役役期，現在只剩下4個月役期，不僅傷害常備部隊戰力，更癱瘓後備部隊戰力；他對這種傷害國家安全、荒謬的決策倍感痛心，而中國大陸這20幾年，建軍速度快、兩岸戰力愈拉愈遠。

丁渝洲指出，美國人從未像現在如此重視中華民國國軍，要台灣買這個武器、那個裝備，甚至希望台灣男女都服役超過1年，美國是基於自己國家利益、不是愛台灣，中共軍事力量強大，已讓美國感到相當大威脅，美國在台海地區的軍事優勢日愈降低。

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丁渝洲認為，美國一旦介入台海作戰，將是美國建國以來最大風險。他建議，自己國家的安全不能依賴別的國家，台灣需要美國、但不能依賴美國，自己的國家自己救；且即使能打贏，也要避免戰爭，因為戰場在台灣，傷害最大的就是百姓。

他表示，台灣除了繼續強化國力軍力，也要重視柔性戰略，利用政治、外交、心理、經濟、科技等戰略作為，維護國家安全，爭取國家最大利益，這才是愛台灣的真正表現。（編輯：林克倫）1110724