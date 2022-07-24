砲管壓死士兵 陸軍調查：幹部記過嚴重違反保養紀律

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（中央社記者游凱翔台北24日電）義務役全姓士兵遭CM11戰車砲管壓傷不治。陸軍司令部今天表示，依規定義務役僅可執行非高風險工作，經專案小組調查，確有未依規定派遣人員，嚴重違反保養紀律，已檢討各層幹部並核予記過、調職處分。

第八軍團陸軍裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地21日上午執行CM11戰車鑑定保養作業，戰車靜止狀態，疑因砲身不正常運動，造成2名士官兵遭到砲管撞擊，25歲蔣姓士官腹部受傷、意識清醒；傷勢較重的24歲全姓義務役士兵，因遭到砲管尾端的砲尾環壓傷，最終不治。

陸軍司令部中午發布新聞稿表示，去年10月25日令頒「軍事訓練通報第23號」，明定常備兵役軍事訓練役男服役期間，僅可執行警衛勤務、訓場維管等非高風險性工作。

陸軍指出，經專案小組行政調查，確有未依規定派遣人員、嚴重違反保養紀律，致生重大意外，已檢討各層級負有領導及督檢責任幹部核予記過、調職處分。

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陸軍說明，事發後除召集全軍旅群級以上主官，重申常備兵役軍事訓練部隊服役實務工作的要求與規範，並置重點於按建制編組執行維保等要項，期望消除危安因素。

陸軍強調，年度重大演訓在即，部隊戮力戰訓整備，發生官兵傷損事件，陸軍以負責任的態度深切檢討，向傷亡人員家屬及社會大眾致歉，並以最大誠意撫慰家屬傷痛。後續將全力配合屏東地檢署調查，釐清真相、絕不卸責，戮力強化各項任務風險管控，不讓戰力受到影響，以兼顧戰備訓練及部隊安全。（編輯：楊凱翔）1110724