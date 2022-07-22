軍事訓練役男為何進入戰車？ 立委要求國防部徹查

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（中央社記者郭建伸、黃雅詩台北22日電）陸軍裝甲564旅戰車修護意外導致義務役士兵全若堯喪生。立委王定宇指出，4個月軍事訓練役若沒取得驗證，不可能進到戰車；國民黨立委江啟臣說，軍事訓練役僅是合格步槍兵，國防部應調查清楚。

陸軍指出，全案現由專案小組配合屏東地檢署偵辦中，細節部分尚無法說明。

民進黨立委王定宇今天表示，全若堯在戰車操演中受傷過世令人遺憾，對其家人和國家都是沉重損失，但問題是這位士兵是4個月的軍事訓練役，在受訓中若沒有取得相關驗證，不可能進到戰車內。

王定宇表示，若如媒體報導所稱，全若堯不符合進入戰車資格，卻任由全若堯進入戰車操作且導致悲劇，過程中是國軍紀律鬆弛、視法律於無物，還是有所誤解，以及到底是誰讓全若堯進入戰車操練，國防部務必在調查報告交代清楚，他們未來在立法院外交及國防委員會將持續追查。

國民黨立委江啟臣今天上午受訪談表示，罹難的士兵是4個月的軍事訓練役，究竟在演訓過程中負責什麼工作，國防部一定要徹查。

江啟臣表示，國防部應先說明近來訓練、演訓意外比例是否提高，若確實比以往高，是否代表訓練管理疏漏。

江啟臣表示，依照國防部規定，4個月的軍事訓練役是合格的步槍兵，但進入裝甲車應受裝甲訓練；以往1、2年的義務役士官兵會經歷裝甲學校、步兵學校、砲兵學校、工兵學校，在專業訓才會操作複雜的機器、武器。

江啟臣表示，究竟事發過程是全若堯不應參與演訓，還是他只是坐在戰車中的步槍兵，國防部必須進一步釐清。

江啟臣表示，演習當然視同作戰，可是現在還沒作戰，演訓就常發生意外，肯定會嚴重打擊國軍士官兵士氣，影響民眾對國軍信心，期盼國防部痛定思痛檢討，必須給家屬一個交代，別讓年輕生命白白犧牲。（編輯：翟思嘉）1110722