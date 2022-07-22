裝甲兵意外致死案 陸軍司令徐衍璞進駐徹查違失

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陸軍裝甲564旅21日發生戰車修護意外，導致義務役士兵全若堯喪生。陸軍司令部22日表示，陸軍司令徐衍璞上將事發後即進駐第八軍團，全面調查檢討。圖為21日受傷士兵轉到國軍高雄總醫院搶救。（民眾提供）中央社 111年7月21日

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）陸軍裝甲564旅昨天發生戰車修護意外，導致義務役士兵全若堯喪生。陸軍司令部今天表示，陸軍司令徐衍璞上將事發後即進駐第八軍團，全面調查檢討，對於違失人員將以勿枉勿縱原則施予適當懲處。

陸軍司令部今天發布新聞稿指出，針對裝甲564旅發生戰車修護意外，徐衍璞21日事發後即進駐第八軍團，針對內部管理、訓練整備、後勤維保等面向全面實施調查檢討，相關違失人員將依「毋枉毋縱、絕不護短」原則，核予適懲。

陸軍司令部除對痛失袍澤全若堯，再度表達深切哀悼與歉意，並強調將全力做好家屬照顧、從優撫卹及後續治喪事宜，以及遵照總統蔡英文指示，以坦誠態度，澈底釐清事故原因。

陸軍司令部指出，同案住院的蔣姓士官，目前病況穩定，已協調軍醫資源給予最佳醫療照顧。

陸軍司令部強調，案發現場及裝備第一時間即由屏東憲兵隊封鎖，現由專案小組配合屏東地檢署偵辦中，有初步結果必向家屬及民眾說明。

陸軍司令部表示，對於肇生此不幸事件，陸軍當痛定思痛，要求各級落實執行任務前、中、後各項作業要領，同時強化風險管控，避免憾事再生。（編輯：蘇龍麒）1110722